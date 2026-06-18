La loca teoría de las joyas regaladas por el Rey saudí a Zapatero

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la declaración de Zapatero, .

Zapatero no convence al juez

José Luis Rodríguez Zapatero estaba citado este miércoles en la Audiencia Nacional para declarar por su supuesta implicación en el rescate de Plus Ultra y el botín millonario hallado en su despacho. Llegó diez minutos antes de la hora prevista y, según dice Alfonso J. Ussía en ABC, que "la sonrisa no era la misma de siempre. Su pelo tampoco. Su cara denotaba sueño, arrugas y cansancio". Al bajar del coche fue recibido entre gritos de "sinvergüenza" y "corrupto" que no impidieron que saludase a la prensa. La imagen de ese momento es la que han elegido El País y La Razón para sus portadas. El Mundo ha seleccionado otra fotografía, de su salida, en la que aparece "descamisado" como si saliese de una larga y dura jornada de trabajo. Sin embargo, su comparecencia ante el juez Calama apenas duró tres horas. Desde su entorno habían trasladado a los medios que el exdirigente socialista iba a responder a todas las cuestiones y a todas las partes presentadas en lo que resultó ser el segundo incumplimiento de su palabra, tras la falsa promesa de atender a la prensa tras su imputación. ZP no contestó ni a la Fiscalía Anticorrupción ni a las acusaciones populares. En las tres horas que estuvo en la sala "Zapatero fue incapaz de refutar los rotundos indicios de corrupción", tal y como titula El Mundo.

ABC lo resume así: "El juez no cree a Zapatero". Al finalizar el interrogatorio, Zapatero abandonaba la Audiencia en un gesto que anticipaba que Calama no iba a atender las peticiones del Ministerio Público ni de las acusaciones que solicitaban la imposición de medidas cautelares. Y, efectivamente, el auto del magistrado lo confirmaba poco después. En él, el juez rechazaba retirarle el pasaporte u ordenar su ingreso en prisión provisional alegando que "el investigado es una persona de pública notoriedad" y que esa circunstancia "dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento", es decir, rechazaba la existencia del riesgo de fuga. Para Ignacio Camacho "la deferencia exquisita" mostrada por Calama "roza el choque con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Justicia". A continuación, sin embargo, el mismo magistrado cargaba duramente contra el expresidente: "No ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba". A lo que se refería el juez, lo explica Miguel Ángel Pérez en LD, es a que "Calama ha podido acreditar transferencias entre sus cuentas relacionadas con el rescate de Plus Ultra".

Respondió a todo con evasivas

El interrogatorio a Zapatero dejó las mismas dudas que existían antes de que se sentase ante el juez. No quiso responder a las preguntas relacionadas con las joyas señalando que necesita una semana o diez días para lograr las pruebas que demuestren su legalidad, tampoco despejó las dudas sobre los mensajes encontrados en el móvil de Rodolfo Reyes pero sí dio su versión sobre el rescate de Plus Ultra negando haber ejercido cualquier influencia sobre el Gobierno para que concediese la ayuda. Rechazó también haberse reunido antes del rescate con los accionistas o responsables de la aerolínea. Hoy Alejandro Entrambasaguas desvela en El Debate que Zapatero se vio con Javier de Paz, directivo de Telefónica, justo después de que la UDEF de la Policía Nacional practicara las primeras detenciones para coordinar una estrategia de defensa que pasaba por que los diferentes testigos ayudasen a salvar al expresidente. Cuestionado por sus citas con otros protagonistas de la trama, aseguró que no las recordaba y que debía cotejarlo repasando su agenda. Insistió en que muchos de los informes que elaboraba para Análisis Relevante, y que los investigadores señalan como tapadera para el cobro de mordidas, eran orales y por eso no hay pruebas. En este punto, dice ABC, "descargó en su secretaria Gertrudis Alcázar su método de trabajo". Negó cualquier relación económico-comercial con China, afirmando que solo ha viajado al país para ofrecer conferencias y hacer turismo.

En esta última cuestión se detiene Iñaki Ellakuría en El Mundo. Sostiene que lo grave de este caso son "los servicios prestados" y "los beneficiarios" de estos. Dice Ellakuría que "En el actual escenario de alta tensión geopolítica entre Occidente y el eje formado por China, Rusia e Irán – al que Venezuela está integrado– , los indicios acumulados por la UDEF refuerzan la sospecha de que el expresidente del Gobierno pudo haber actuado como un actor alineado con los intereses políticos y económicos de Caracas y Pekín. Una trama que, además, no resultaba del todo ajena a La Moncloa, donde Zapatero ha ejercido de facto como ministro de Asuntos Exteriores en la sombra, dentro del proyecto de convertir a Pedro Sánchez en portavoz europeo del Sur Global y referente anti Trump". A lo largo de la mañana, el expresidente defendió su inocencia y la de sus hijas, uno de los aspectos que más le preocupa, asegurando que los pagos que recibieron eran fruto de "trabajos reales de marketing que ellas gestionaban al margen de su padre, con sus clientes propios". Cuenta hoy OKDiario que "Zapatero impuso a Julito Martínez la contratación" de Laura y Alba y lo justificó señalando que "no pueden trabajar en el sector público".

La loca teoría de las joyas regaladas por el Rey saudí a Zapatero 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/vypJ7VNu2c — esRadio (@esRadio) June 18, 2026

ZP calla ante el juez pero emite un comunicado

La falta de locuacidad ante el magistrado se tornó en un comunicado de prensa que se emitió antes incluso de abandonar el edificio de la Audiencia Nacional. Como explica Carmelo Jordá en LD son apenas "cuatro párrafos y poco más de 200 palabras, en las que el socialista no hace ninguna referencia a las joyas". Zapatero defendía su inocencia, como recoge La Razón en portada. También El País destaca un textual de esa nota: "Pido confianza".

La reacción del Gobierno

El Gobierno y el PSOE mantienen su apoyo al expresidente y admiten cierto "alivio" tras conocer el resultado de la declaración de Zapatero. Diana Morant, ministra de Ciencia, recuperaba la teoría conspiranoica según la cual la investigación judicial contra Zapatero obedece a intereses de Estados Unidos y de la oposición. Una fuente anónima alimenta en El Mundo la teoría de que las joyas son un regalo que recibió en el año 2007 del entonces rey de Arabia Saudí. Con este argumento pretenden demostrar que el posible delito fiscal habría prescrito y que no existiría el de contrabando porque habría sido el monarca quien las introdujo en España. El rey saudí falleció hace quince años, por lo que no podrá desmentir ni confirmar la información. Sin embargo, según LD, esas joyas no aparecen en el listado oficial de regalos que recibió Zapatero durante esa visita y solo consta "un reloj de sobremesa con esmeraldas y dos caballos".

Regresando a la información del periódico El Mundo, su fuente señala que no aceptar el obsequio "se habría considerado una ofensa" y que probablemente "ni se debía acordar de que tenía guardadas las joyas en esa caja fuerte". Dice el editorialista de LD que "a los socialistas, a la hora de mentir, imaginación no les falta". Además, para el PSOE es un "gesto de transparencia" que Zapatero haya dado acceso universal a sus cuentas y propiedades. Obvian que, como explica Carlos Segovia, "el plan de negocio montado por su empresario de cabecera, Julito Martínez, servía plenamente los deseos del expresidente de poder cobrar como «consultor» de clientes internacionales sin poseer directamente sociedades ni cuentas fuera de España". Además, en respuesta a la autorización de Zapatero, según ABC, el magistrado le respondió que su consentimiento no era necesario "porque piensa pedir la información de oficio".

Los socios le piden a Sánchez que convoque elecciones

Lejos de aplacar los ánimos, el veto de la Mesa del Congreso a la moción del PP y la enmienda de Junts que instaba al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones ha desatado la furia de los socios del Ejecutivo. Ayer, en la sesión de control, el PNV se sumaba al grupo de presión y exigía a Sánchez que adelante los comicios si no logra aprobar los Presupuestos.

El Partido Popular ha anunciado que, ante el veto de la Cámara Baja, llevará la misma iniciativa al Senado, donde tiene mayoría absoluta. La noticia del día, sin embargo, es que el PSC sigue yendo por libre. Cuenta ABC que Illa sí va a permitir que el Parlamento catalán debata y vote sobre la «urgente necesidad» de un adelanto electoral.

PP y Vox cada día más cerca

Anoche, por primera vez, Alberto Núñez Feijóo se abría a gobernar en coalición con Vox a nivel nacional. Tal y como explica Maite Loureiro en LD, el presidente del PP repetía que quiere gobernar en solitario, pero que aceptará el resultado de las urnas.

Mientras, en Andalucía avanzan las negociaciones para investir a Juanma Moreno. Según El Mundo, PP y Vox están centrados en el programa del futuro gobierno, pactando medidas muy concretas que disiparían malas interpretaciones e incumplimientos, y dejando a un lado el reparto de sillones. La opción preferida por los populares sigue siendo la de un Ejecutivo en solitario y Vox no lo descarta.