La polémica por los suspensos en euskera se agrava: casi 1.800 alumnos piden revisar sus exámenes de la PAU

La polémica por las calificaciones de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el País Vasco continúa creciendo. Un total de 1.778 estudiantes han solicitado formalmente la revisión de sus exámenes de Lengua Vasca y Literatura después de que decenas de alumnos denunciaran haber recibido notas anormalmente bajas, incluidos numerosos suspensos y algunos ceros.

La cifra supone cerca del 14% de los más de 13.000 estudiantes que realizaron las pruebas de acceso a la universidad el pasado 2 de junio en la Universidad del País Vasco (EHU), una proporción que refleja la magnitud de una controversia que ha generado inquietud entre alumnos, familias y centros educativos.

Suspensos y ceros que han desatado la controversia

La Universidad del País Vasco informó el pasado 10 de junio de que el 95,26% de los estudiantes que realizaron la PAU habían superado los exámenes. En el caso concreto de Vizcaya, el porcentaje de aprobados alcanzó el 93,79%. Sin embargo, poco después comenzaron a surgir denuncias procedentes de varios centros educativos vizcaínos, especialmente colegios concertados del modelo A, cuyos alumnos aseguraban haber obtenido calificaciones sorprendentemente bajas en la prueba de euskera.

Las críticas se centraron especialmente en algunos tribunales de corrección, que habrían otorgado suspensos generalizados e incluso calificaciones de cero puntos en determinados exámenes, algo que ha llevado a numerosos estudiantes a solicitar una segunda corrección. La situación ha provocado preocupación en muchos alumnos que dependen de estas notas para acceder a los grados universitarios deseados y que consideran que las calificaciones obtenidas no reflejan su rendimiento real.

La Universidad pide respetar el proceso de revisión

Ante la creciente polémica, el rector de la Universidad del País Vasco, Joxerramon Bengoetxea, ha defendido este jueves el sistema de corrección y ha pedido esperar a que finalice el procedimiento oficial antes de sacar conclusiones. Durante una comparecencia celebrada en Bilbao, Bengoetxea reclamó respeto hacia un sistema basado en "normas dentro de un Estado de Derecho" y defendió la necesidad de garantizar la imparcialidad del proceso hasta que se publiquen las notas definitivas el próximo lunes.

El rector aseguró sentirse "orgulloso" del desarrollo general de la PAU y apostó por dejar que el procedimiento de revisión siga su curso. Además, recordó que la organización de las pruebas es una responsabilidad compartida entre la Universidad y el Gobierno Vasco.

"Es obligación de todas las instituciones que se respeten las garantías", afirmó, después de que la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, manifestara recientemente su confianza en que la evaluación se hubiera realizado con el debido rigor.

No se descartan recursos ni acciones legales

La publicación de las notas definitivas prevista para el próximo lunes será clave para determinar el alcance real de la controversia. El propio rector reconoció que, una vez concluido el proceso de revisión, los estudiantes podrán recurrir administrativamente las calificaciones si consideran que siguen existiendo irregularidades.

Mientras tanto, algunos de los centros educativos afectados ya han advertido de que podrían estudiar medidas legales en caso de que las correcciones finales no resulten satisfactorias. Varios colegios han señalado que no descartan acudir a los tribunales si consideran que la corrección de los exámenes no se ha realizado de manera adecuada. La resolución de las revisiones marcará por tanto el próximo capítulo de una polémica que ha situado a la PAU vasca en el centro del debate educativo durante las últimas semanas.