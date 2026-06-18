Sánchez ya ha nacionalizado a 1,4 millones de inmigrantes, un 40% más que Rajoy

Desde que Pedro Sánchez gobierna, hasta 1,43 millones de extranjeros han obtenido la nacionalidad española gracias al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, según se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Libertad Digital. El año pasado, la cifra se disparó un 18,7% en comparación con 2024, después de conceder la nacionalidad a 300.000 extranjeros. De ellos, la mayoría eran marroquíes (42.114), colombianos (37.712) y venezolanos (36.271). Y todos ellos podrán votar en las próximas elecciones generales de 2027.

Datos que contrastan con los años de gobierno de Mariano Rajoy, donde se concedieron 1.029.124 nacionalidades españolas, frente a las 1.434.003 registradas que lleva ya el Ejecutivo Socialista. Esto supone 404.879 nacionalidades más y un incremento del 39,34%, lo que refleja un notable aumento en el número de pasaportes. De hecho, 2025, con Sánchez como presidente, se ha convertido en el año con más nacionalizaciones de toda la historia de España.

De estos 300.000 extranjeros que consiguieron la nacionalidad española el año pasado, solo el 17,6% (52.886) nació en España y solo el 16,7% había residido siempre en el territorio nacional. El otro 83,3% de los nacionalizados en 2025 había residido previamente en el extranjero y el año de llegada más frecuente fue 2019. Es decir, que de media, tardaron solo seis años en adquirir la nacionalidad española.

En cuanto a los modos de adquisición, 253.836 nacionalidades se concedieron por residencia, la vía más habitual. Este procedimiento exige, con carácter general, diez años de residencia legal y continuada en España, aunque la legislación establece plazos reducidos para determinados colectivos, como los llegados de países sudamericanos, los refugiados u otros supuestos especiales.

Patria potestad

Los 45.715 inmigrantes restantes consiguieron la nacionalidad por "opción", un beneficio que la legislación del Gobierno ofrece a extranjeros que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, o personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España. Este beneficio se dio principalmente en los menores de 20 años. Tal fue así que el 88,9% del total de adquisiciones por opción fueron de menores de 20 años.

Entrando en más detalle de las nacionalidades de origen, seguidos de Marruecos, Colombia y Venezuela, se encuentran los originarios de Honduras, Perú, Cuba, Ecuador, Argentina, República Dominicana y Nicaragua. Respecto a las regiones, Cataluña con 70.933 nuevos ciudadanos con nacionalidad española y Madrid, con 69.566, han sido las comunidades con más adquisiciones de nacionalidad española de residentes.

A estas 300.000 nacionalizaciones de 2025, año récord y sin precedentes, hay que sumarles las 252.000 de 2024, las 240.208 del año 2023, las 181.581 de 2022, las 144.012 de 2021, las 126.266 de 2020, las 98.954 de 2019 y las 90.774 de 2018, año en el que comenzó a gobernar el Gobierno socialista.

Juntando estos ocho años, suman un total de 1,43 millones de nacionalizados. Es importante resaltar cómo cada año que va pasando va aumentando considerablemente la cifra anualmente. El mayor contraste se puede ver entre 2018 y 2025, donde se ha dado un aumento del 230,5%. Y todo ello sin olvidar la regularización masiva del Gobierno que va a dar los papeles a cerca de un millón de extranjeros por la vía rápida y por la puerta de atrás.