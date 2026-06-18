Zapatero al juez: "En mi vida he hablado, ni he negociado absolutamente ninguna comisión"

Libertad Digital publica el audio de la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra. Esta aerolínea fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros. "En mi vida he hablado ni he negociado absolutamente ninguna comisión", señaló el expresidente ante el juez.
Zapatero es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando. Durante su comparecencia este miércoles 17 de junio, que se extendió casi 3 horas, el expresidente socialista del Gobierno sólo respondió las preguntas del juez y de su abogado Víctor Moreno Catena. Tras la declaración, el juez Calama rechazaba imponer medidas cautelares.
Durante la declaración, el expresidente socialista señaló que "en mi vida he hablado ni he negociado absolutamente ninguna comisión. Es mi trabajo y un trabajo que se valora pero no solo por ser expresidente sino porque en mi etapa como expresidente he realizado una intensísima tarea".
De igual manera, el juez Calama se interesó en saber si el expresidente socialista habría realizado trabajos de consultoría concretamente para Plus Ultra pero este lo negó. "No, de hecho… bueno he conocido al señor Martínez Sola creo que en el año 2024 pero no conocía a ninguno de los directivos de Plus Ultra".
Por otro lado, el magistrado de la Audiencia Nacional continuó señalando que él entendía que el expresidente Zapatero jugaría un papel importante dentro de la sostenibilidad económica de la empresa. "Análisis Relevante no sería nada sin usted", le ha espetado para que posteriormente Zapatero reconozca ser un "elemento fundamental".
Además Zapatero ha apuntado a que normalmente hablaba con los clientes de Análisis relevante pero "prácticamente no he interactuado con Plus Ultra" porque esa relación "la llevaba Julio Martinez que cuajo una relación yo creo que de otra naturaleza".
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