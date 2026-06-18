Zapatero dice al juez que cobraba grandes cantidades por sus informes porque trataban sobre "geopolítica"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero señaló al exministro y presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, en su declaración como la persona que se puso en contacto con él y justificó el alto coste de sus servicios prestados a la empresa de su "amigo" Julio Martínez Martínez por tratarse de "informes de geopolítica".
Zapatero ha comparecido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por la comisión de presuntos delitos fiscales, de contrabando, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. El exlíder socialista tan solo respondió a las preguntas de su letrado defensor, Víctor Moreno Catena, y el magistrado instructor; si bien a este último tampoco quiso responderle respecto a las joyas encontradas en la entrada y registro de su despacho.
Según han relatado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital, el exjefe del Ejecutivo ha reconocido contactos con el que fuera ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este fue señalado por la instrucción del magistrado después de que se encontraran mensajes de la trama Plus Ultra que designase a Zapatero como la persona clave que podría influir en que la Seguridad Social aplazase una deuda de casi medio millón de euros que tenía la aerolínea; requisito indispensable para la concesión del rescate de 53 millones de euros. A este respecto, Zapatero ha reconocido un encuentro con Escrivá, pero ha asegurado que fue el entonces ministro de Seguridad Social quien le solicitó ese encuentro.
Asimismo, Zapatero ha defendido a su "amigo" y pagador Julio Martínez Martínez, con el que, según ha dicho, queda para hacer footing habitualmente. Así ha asegurado que la empresa de Martínez Martínez, Análisis Relevante, le pagaba 70.000 euros al año —cifras que coinciden con el pago del 1% del valor del rescate— por sus servicios. De hecho, ha llegado a decir que se trataban de servicios de alto valor económico porque eran "informes de geopolítica".
En este contexto, el exlíder del PSOE ha expresado su voluntad de colaborar con la Justicia, a pesar de no haber respondido al Ministerio Fiscal ni a la acusación popular unificada y evitar declarar al respecto de su arsenal de joyas. Zapatero aseguró que no tenía ninguna sociedad, ni en el extranjero ni en España, pero que se "ofrecía voluntariamente" para poner a disposición del magistrado su información fiscal. El magistrado le habría respondido con cierta ironía dando cuenta de que esa información ya la tienen porque se encuentra investigado por la comisión de seis posibles delitos: "No se preocupe, que eso lo investigamos aquí de oficio".
Reconoce una reunión con Martínez Sola
El magistrado ha interrogado a Zapatero acerca de su relación con la aerolínea, respondiendo este que no tiene línea directa con la compañía y que no había ejercido ninguna influencia para favorecerla. Aun así, ha reconocido que conoció a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en 2024. Al respecto de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ha dicho que ellas tenían una sociedad "que funcionaba" y que cobró por maquetar unos informes desvinculándolas de la comisión de cualquier delito. Las indagaciones del juez Calama apuntan a que esos pagos eran parte de la comisión de Zapatero por influir en el rescate.
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