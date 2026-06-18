Zapatero dice al juez que cobraba grandes cantidades por sus informes porque trataban sobre "geopolítica"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero señaló al exministro y presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, en su declaración como la persona que se puso en contacto con él y justificó el alto coste de sus servicios prestados a la empresa de su "amigo" Julio Martínez Martínez por tratarse de "informes de geopolítica".

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Zapatero ha comparecido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por la comisión de presuntos delitos fiscales, de contrabando, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. El exlíder socialista tan solo respondió a las preguntas de su letrado defensor, Víctor Moreno Catena, y el magistrado instructor; si bien a este último tampoco quiso responderle respecto a las joyas encontradas en la entrada y registro de su despacho.

Según han relatado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital, el exjefe del Ejecutivo ha reconocido contactos con el que fuera ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este fue señalado por la instrucción del magistrado después de que se encontraran mensajes de la trama Plus Ultra que designase a Zapatero como la persona clave que podría influir en que la Seguridad Social aplazase una deuda de casi medio millón de euros que tenía la aerolínea; requisito indispensable para la concesión del rescate de 53 millones de euros. A este respecto, Zapatero ha reconocido un encuentro con Escrivá, pero ha asegurado que fue el entonces ministro de Seguridad Social quien le solicitó ese encuentro.

Asimismo, Zapatero ha defendido a su "amigo" y pagador Julio Martínez Martínez, con el que, según ha dicho, queda para hacer footing habitualmente. Así ha asegurado que la empresa de Martínez Martínez, Análisis Relevante, le pagaba 70.000 euros al año —cifras que coinciden con el pago del 1% del valor del rescate— por sus servicios. De hecho, ha llegado a decir que se trataban de servicios de alto valor económico porque eran "informes de geopolítica".

En este contexto, el exlíder del PSOE ha expresado su voluntad de colaborar con la Justicia, a pesar de no haber respondido al Ministerio Fiscal ni a la acusación popular unificada y evitar declarar al respecto de su arsenal de joyas. Zapatero aseguró que no tenía ninguna sociedad, ni en el extranjero ni en España, pero que se "ofrecía voluntariamente" para poner a disposición del magistrado su información fiscal. El magistrado le habría respondido con cierta ironía dando cuenta de que esa información ya la tienen porque se encuentra investigado por la comisión de seis posibles delitos: "No se preocupe, que eso lo investigamos aquí de oficio".

Reconoce una reunión con Martínez Sola

El magistrado ha interrogado a Zapatero acerca de su relación con la aerolínea, respondiendo este que no tiene línea directa con la compañía y que no había ejercido ninguna influencia para favorecerla. Aun así, ha reconocido que conoció a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en 2024. Al respecto de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ha dicho que ellas tenían una sociedad "que funcionaba" y que cobró por maquetar unos informes desvinculándolas de la comisión de cualquier delito. Las indagaciones del juez Calama apuntan a que esos pagos eran parte de la comisión de Zapatero por influir en el rescate.

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