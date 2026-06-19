Así se destruye el mayor alijo de cocaína de la historia, 30 toneladas, en un operativo de 51 horas

La destrucción del mayor alijo de cocaína intervenido hasta la fecha se ha completado tras un complejo operativo de 51 horas y 40 minutos en un horno industrial especializado, según ha informado El País, medio que ha asistido al dispositivo.

Se trata de los 30.215,84 kilos de cocaína aprehendidos el pasado 1 de mayo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a bordo del mercante Arconian, interceptado en aguas del océano Atlántico. El cargamento, valorado judicialmente en 812 millones de euros, ha sido eliminado mediante un proceso de incineración controlado.

Un dispositivo de máxima seguridad

Durante la operación, agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil han custodiado la nave armados con fusiles de asalto, mientras operarios de una empresa especializada manipulaban la droga bajo estrictas medidas de seguridad.

El procedimiento ha incluido la apertura de fardos con cocaína prensada en forma de "ladrillo", su traslado a una cinta transportadora y su posterior trituración antes de ser mezclada con Combustible Derivado de Residuos (CDR), un material utilizado para su incineración conrolada.

Según detalla El País, la destrucción del alijo comenzó tras su traslado desde Canarias a la Península, donde la droga permaneció bajo custodia de la Guardia Civil en distintos depósitos antes de su traslado final a la planta de incineración.

El proceso de quema se prolongó más de lo previsto inicialmente debido a la necesidad de ajustar la temperatura del horno para evitar daños en la maquinaria, ya que la cocaína requiere una mezcla específica con residuos para su destrucción segura.

Un operativo coordinado por el CITCO

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha coordinado el operativo. Según sus datos, en 2025 el Ministerio del Interior destruyó casi 497 toneladas de droga, y las previsiones apuntan a que en 2026 la cifra podría superar las 300 toneladas en apenas seis meses.

Interior mantiene acuerdos con empresas privadas especializadas en la incineración de estupefacientes, con un coste estimado de 990 euros por tonelada, IVA incluido, según datos de un concurso público de 2023.

El final del mayor alijo intervenido

El operativo concluyó el jueves al mediodía, cuando se certificó la destrucción total del cargamento y se levantó el acta oficial. Solo una pequeña parte de la droga, unos 29 kilos, ha sido reservada para posibles contraanálisis judiciales antes del juicio contra los 23 detenidos del Arconian.

Tras la incineración, los restos fueron trasladados a un vertedero autorizado, poniendo fin a un operativo considerado uno de los más complejos realizados hasta la fecha por la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico internacional.