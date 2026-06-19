El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz va a gastar otros 20 millones en subvenciones para financiar proyectos destinados a mejorar la vida de los inmigrantes y "a favorecer la convivencia y la cohesión social" con dichos extranjeros. Según una resolución de la Dirección General de Gestión Migratoria publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las ayudas se destinarán a entidades u organizaciones no gubernamentales como, por ejemplo, ONG.

Este anuncio llega en pleno caos migratorio que sufre España, cada vez más tensionada por el efecto llamada del Ejecutivo socialista, que va a regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes y que, solo en 2025, ha concedido la nacionalidad española a 300.000 extranjeros.

La resolución del Ministerio de Elma Saiz establece dos líneas de financiación. La primera, cofinanciada por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), está orientada a proyectos de sensibilización y prevención contra el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia, como la trata de seres humanos, tanto para víctimas como potenciales víctimas y sus descendientes.

Erradicar la mutilación genital

Estos 20 millones estarán también destinados a iniciativas centradas en la violencia de género en todas sus manifestaciones, incluida la mutilación genital femenina, que quiere erradicar el PSOE mientras importa inmigrantes de países donde estas prácticas están a la orden del día.

En este bloque también se incluyen proyectos dirigidos específicamente a grupos concretos para la orientación y el asesoramiento en la lucha contra el racismo y la xenofobia, los delitos de odio, la trata y la violencia de género.

El segundo bloque, exclusivamente financiado con fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se destinará a proyectos de equipamiento y adaptación de inmuebles vinculados a estas actuaciones que favorecen el efecto llamada de extranjeros.

Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el BOE, para presentar sus solicitudes, es decir, hasta el viernes 3 de julio.