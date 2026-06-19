El Gobierno destituyó al anterior DAO de la Guardia Civil para intentar asaltar la UCO

El Gobierno de Pedro Sánchez destituyó al anterior director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Salas, para intentar asaltar la Unidad Central Operativa (UCO).

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska cesó a Salas el 12 de diciembre de 2023 a propuesta del entonces director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos. Salas había sido nombrado DAO en junio de 2020 y fue sustituido por el teniente general Manuel Llamas, hasta entonces jefe del Mando de Personal y exjefe de Gabinete de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez. El cambio de Salas por Llamas se presentó como "normalidad institucional", pero generó críticas internas por el perfil mucho más cercano de Llamas al Ejecutivo socialista.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que "el cese de Pablo Salas cogió totalmente por sorpresa al propio Salas, al que no le dieron ninguna explicación convincente para justificar su relevo. Solo le trasladaron que querían 'dar un cambio al tema', ahora se entiende perfectamente qué 'cambio al tema' quería dar el Gobierno. Aunque Salas durante su mandato como DAO de la Guardia Civil protagonizó también polémicas, no iba a dejarse manipular por el Ejecutivo como Manuel Llamas para asfixiar e intentar tomar el control total de la UCO".

Cabe destacar que Salas fue sustituido por Llamas solo dos meses antes de que la trama Koldo estallase en febrero de 2024. No obstante, la investigación de la UCO sobre esta trama corrupta se había iniciado en el año 2022. En el mismo año 2024, ya con Llamas como DAO estallaron otros dos casos que investiga la Unidad Central Operativa que salpican al presidente del Gobierno Pedro Sánchez: el caso Begoña Gómez -esposa- y el caso David Sánchez -hermano-.

Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que "el actual DAO Manuel Llamas abroncó a los agentes de la UCO en julio de 2024 y les ordenó 'ponerse de perfil' y 'no ser proactivos' en las investigaciones con 'afectación política', especialmente la del hermano de Pedro Sánchez. Todo ello, tal y como figura en el sumario de las cloacas del PSOE que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz".

Recordamos que en diciembre de 2023, el Gobierno aprobó el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, entonces jefe de la UCO. El objetivo del Ejecutivo socialista era quitar del medio a Yuste, ya que era el máximo responsable de las investigaciones al entorno de Pedro Sánchez.

El anterior DAO de la Guardia Civil, Pablo Salas.

La directora general de la Guardia Civil, salpicada

La investigación de las cloacas del PSOE también salpica a la actual directora general de la Guardia Civil Mercedes González, ya que es la máxima responsable de la apertura de tres informaciones reservadas -investigaciones internas que pueden desembocar en la apertura de un expediente disciplinario- a la UCO por supuestas filtraciones a la prensa de datos incluidos en causas que afectaban al Ejecutivo.

La primera de las informaciones reservadas, de noviembre de 2023, estaba relacionada con la causa del hermano del presidente del Gobierno y la aparición en un documento de la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez; otra en mayo de 2024, sobre la filtración de unos mensajes de WhatsApp relacionados con la trama Koldo; y la última, en septiembre de ese mismo año, tras una noticia publicada sobre supuestas tensiones en la UCO por la "intromisión" del DAO Manuel Llamas. Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado de este martes, Mercedes González justificaba la apertura de estas investigaciones internas como un mecanismo interno "habitual" dentro de la institución y apuntaba que todas fueron archivadas en pocas semanas sin consecuencias para ningún agente. Además, negaba que con ellas se pretendiera influir en las investigaciones de la unidad.

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