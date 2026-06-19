El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada en la causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para investigar los hechos que se encontraban siendo investigados por la Fiscalía Europea.

En junio de 2025 se acordó que la Fiscalía Europea se encargaría de investigar los hechos relacionados con la adjudicación de contratos financiados con fondos europeos a través de la entidad pública Red.es

"Procédase a la apertura de pieza separada para la investigación de los hechos que se relatan en el Decreto de la Fiscalía Europea de fecha 08 de junio de 2026 y en el atestado 28/2026 de la UCO. De ese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que a la vista de dicha resolución y del atestado indicado, emita informe sobre la tipicidad de los hechos contenidos en los mismos", señala una providencia del juez Peinado a la que ah tenido acceso Libertad Digital.

Por su parte, el decreto de la Fiscalía Europea de Madrid, al que también ha tenido acceso este diario, señala que "los hechos revelados en el presente procedimiento referentes al EX 044/20 eran y son desconocidos por el Juzgado que conoce de este expediente , porque una vez revocada la avocación, resulta imprescindible ponerlos en su conocimiento a fin de que pueda valorar lo que proceda referente a su investigación vistos los indicios de criminalidad existente.

De igual manera, se precisa que las referencias a ese expediente fueron valoradas por la Fiscalía Europea "como indiciariamente constitutiva de infracción penal por que se acordó su avocación" porque se refleja la "omisión deliberada de unos datos que debía constar en el informe de valoración, a fin de adjudicarla a un licitador concreto que resulta ser el mismo licitador beneficiado por los hechos investigados por la Fiscalía Europea".

"La adjudicación de esta manera podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión, sin perjuicio de los delitos resultantes de las diligencias que iba a acordar la Fiscalía Europea determinantes para acreditar la indebida utilización de fondos públicos", añade.