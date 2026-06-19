La mayoría de los vascos ve excesivas las exigencias de euskera para los funcionarios

Nuevos datos que no gustarán al PNV -Partido Nacionalista Vasco- y a la formación proetarra EH Bildu, que están maniobrando conjuntamente para blindar el euskera en todo el ámbito público. El 47,6 % de los vascos considera que hay "demasiadas exigencias" relacionadas con el euskera para el empleo público y solo un 18,9 % opina que hay que priorizar esta lengua para acceder a dicho ámbito frente a un 33,6 % que se muestra conforme con los requisitos lingüísticos actualmente vigentes.

Estos nuevos datos que manifiestan el desencanto de una gran parte de la sociedad vasca con las políticas radicales de los partidos separatistas coinciden con la polémica de los suspensos masivos en la prueba de euskera a cientos de alumnos de colegios en los que se imparten mayoritariamente los contenidos en español. Un alumno, que obtuvo un cero en el examen de lengua vasca ha denunciado que "las instituciones públicas nos quieren expulsar del País Vasco a los que no dominamos a la perfección el euskera".

El último Deustobarómetro, presentado este viernes por los responsables de esta encuesta semestral de la Universidad de Deusto, muestra el posicionamiento de los vascos en relación a este asunto tan delicado en un momento en el que el PNV negocia con los proetarras de EH Bildu la reforma legal para blindar el euskera en las OPE (Oferta Pública de Empleo). Según el trabajo, elaborado entre los pasados 3 y 10 de junio mediante la realización de 1.000 entrevistas, la mayoría de vascos, el 50 %, considera, además, que no hay una ofensiva judicial contra el euskera, frente a un 33,3 % que sí lo piensa.

¿Nuevo estatuto vasco?

Con estos datos sobre la mesa, se puede apreciar cómo la ciudadanía se muestra dividida en un empate técnico en relación a la necesidad de modificar la normativa de empleo público para proteger el actual modelo lingüístico, si bien es mayoritario, el 42,7 %, el porcentaje de vascos que no consideran necesario cambiarla frente al 38,4 % que sí ven esa necesidad.

Por otra parte, y aunque la necesidad de un nuevo estatuto para el País Vasco no se encuentra entre las preocupaciones de los vascos, al ser preguntados por ello, casi la mitad, el 47 %, lo ve necesario. En un hipotético nuevo estatuto vasco, el 61 % apoyaría incluir el blindaje de los servicios públicos como la Sanidad o la Educación, el 39 % apoyaría el derecho a decidir y el 22 % exige el reconocimiento de la región vasca como nación.