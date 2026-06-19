La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha negado "la mayor" acerca de las acusaciones de purga en el Ministerio Público y ha defendido su "transparencia" respecto a la petición de información del juez Santiago Pedraz sobre las reuniones de la fontanera socialista Leire Díez en la Fiscalía General del Estado. "Si el magistrado juez considera que esta información no es suficiente, acordará las diligencias necesarias", ha asegurado poniéndose a disposición de Pedraz para aportar más información –aquella de la que pueda disponer— si el magistrado se la pidiese.

La fiscal general ha comparecido este viernes en la Comisión de Justicia del Senado después de que, a petición del juez Santiago Pedraz, el Ministerio Fiscal reconociese dos reuniones entre la fontanera socialista Leire Díez junto al abogado de las cloacas del PSOE Jacobo Teijelo con la mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe y la fiscal Beatriz López Pesquera. En estas reuniones, según las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Leire Díez habría buscado favores de la Fiscalía General para colaboradores de las cloacas que podían aportar información .

"Me da igual que sea el procedimiento Plus Ultra, el procedimiento de Leire... son procesos que están en curso, por lo tanto no puedo hacer ningún tipo de observación ni comentario al respecto", ha dicho después de las sucesivas preguntas de los grupos parlamentarios.

Asimismo, ha recordado que ya transmitió al juez Santiago Pedraz la información de la que disponen acerca del caso de las cloacas del PSOE: "Sobre la reunión de Fiscalía, quiero decirles que el juez que lleva el procedimiento dirigió un oficio a la Fiscalía General del Estado para que informara de una serie de datos, nos solicitó información sobre determinadas personas que podrían haber acudido a la Fiscalía y se la ofrecemos". "Si el magistrado juez considera que esta información no es suficiente, acordará las diligencias necesarias", ha sentenciado.

La fiscal general ha matizado posteriormente que, de momento, no tiene más información al respecto del papel del Ministerio Público en las cloacas del Partido Socialista. Aun así, se ha abierto a realizar más indagaciones al respecto si es el juez Pedraz quien las pide.

"Niego la mayor"

Al respecto de las "purgas" en la Fiscalía General del Estado, Peramato ha negado "la mayor" sobre si defenestró a la fiscal Almudena Lastra como jefa de la Fiscalía Superior de Madrid por declarar en contra del exfiscal general del Estado en el juicio en el que García Ortiz fue condenado por revelación de secretos. "Niego la mayor, no ha habido ninguna purga", ha dicho antes de poner en valor el perfil profesional de los nuevos altos mandos de la Fiscalía: "Se me ha juzgado por despreciar a unos candidatos y designar a otros, quiero decir que todos ellos son excelentísimos profesionales, pero entre tantos candidatos, solo uno puede ser nombrado".

Asimismo, la fiscal ha defendido la independencia del Ministerio Público y ha criticado a los senadores de PP y Vox, que han hablado de la displicencia que, a su juicio, tiene la Fiscalía con el Gobierno de Pedro Sánchez: "No voy a entrar a opinar en opiniones de carácter subjetivo sobre la actuación del anterior fiscal general. No me voy a convertir en opinadora o comentarista, por lo tanto me voy a remitir a los aspectos que puedo ayudar a aclarar". Además, ha recriminado lo que, a su juicio, son faltas de respeto a la institución que representa: "Quiero reclamar un respeto a la institución que represento. Decir que la Fiscalía está a disposición de una trama criminal es una falta de respeto".

"Usted purgó a Lastra por tener principios"

Por su parte, PP y Vox han cargado contra Peramato por sus nuevos nombramientos. En concreto, la senadora popular María José Pardo la acusó de purgar a Lastra por "ser fiel a sus principios": "En lugar de sanar heridas, las abre a bocajarro en una Fiscalía herida de muerte e infestada con el sectarismo sanchista". Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Senado, José María Oleaga, ha tildado de "machistas" los ataques de los demás grupos parlamentarios a la fiscal general del Estado por, a juicio de PP y Vox, falta de independencia del Ministerio Público. "Les ha faltado darle una paliza", ha dicho exaltando las críticas de PP y Vox.