Rufián pide a Mónica Oltra liderar la unidad de la izquierda y cargar contra Mazón: "Hay una oportunidad histórica"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, llamó a la unidad de la izquierda de cara al próximo ciclo electoral y situó a Mónica Oltra, futura candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia, como una de las figuras que pueden impulsar ese proceso. Ambos participaron en un acto celebrado en Valencia, donde defendieron la necesidad de construir un frente común y dejar atrás las diferencias entre las distintas formaciones.

En un auditorio del Parque de Cabecera lleno de militantes y simpatizantes, Rufián sostuvo que la izquierda debe ir "más allá de las siglas" y abandonar las "mínimas y miserables diferencias del pasado y del presente". En caso de no alcanzar un acuerdo, planteó la celebración de primarias para elegir una candidatura conjunta: "Si las izquierdas no nos ponemos de acuerdo: primarias, hagamos primarias, votemos y aglutinémonos alrededor del mejor".

Además, aseguró que Oltra tiene una "oportunidad histórica" para contribuir a esa unión y afirmó estar convencido de que aprovechará ese momento político.

Duras críticas a Mazón

Durante su intervención, Rufián también cargó contra el expresidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, al que calificó de "psicópata y asesino" por su actuación durante la dana. El portavoz de ERC pidió a Oltra que ayude a "meter en la cárcel" al dirigente popular.

"Por su inacción y por no estar donde tenía que estar", argumentó Rufián, quien añadió que se trató de un "homicidio imprudente" y criticó igualmente a quienes compartían responsabilidades de gobierno y, a su juicio, "no hicieron nada".

Asimismo, defendió que Valencia puede convertirse en el ejemplo de una izquierda capaz de construir mayorías y advirtió de que, si no logra revertir la situación política actual, "seguramente no nos merezcamos nada más".

Un programa común centrado en la vivienda

Rufián insistió en que la izquierda cuenta con dirigentes "extraordinarios", pero lamentó que las distintas fuerzas concurran por separado a las elecciones. A su juicio, la aparición de una derecha "más dura" convierte en una "negligencia" mantener esa división.

Como propuesta, defendió la elaboración de un programa común, especialmente centrado en el acceso a la vivienda. Entre las medidas que planteó figura prohibir la especulación inmobiliaria, al considerar que la izquierda ha fracasado en esta materia. También apeló a reforzar la presencia de los partidos progresistas en redes sociales y otros espacios de comunicación, al advertir de que, en caso contrario, se deja ese terreno a la extrema derecha.

Oltra apuesta por recuperar un 'discurso moral'

Por su parte, Mónica Oltra defendió la necesidad de recuperar un "discurso moral" y sostuvo que la izquierda está asumiendo "los marcos de la derecha". La exvicepresidenta valenciana afirmó que el objetivo debe ser construir una sociedad en la que la política "no sea gobernada por sinvergüenzas" y advirtió de que el fascismo busca alimentar la ira.

"Hemos de volver a hacer un discurso que saque la bondad de las personas", afirmó, diferenciando entre la indignación, que "hace luchar", y la ira, que "hace destruir". Según Oltra, el cambio político debe construirse "desde la empatía, el amor al otro, la conciencia de clase y la compasión, incluso desde el perdón".