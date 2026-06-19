Tomás Gómez pide estar "atentos a los próximos días" ante la "ira" de Sánchez

En el día de la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, y la nueva defensa cerrada del expresidente por parte de Pedro Sánchez ante los periodistas de Bruselas, el socialista Tomás Gómez, protagonista de uno de los episodios más turbulentos del sanchismo, reflexionó en el programa Horizonte sobre la actitud que veía en el presidente en las últimas horas.

Gómez dijo en alusión a la expresión de Sánchez y su gesto enfadado que "cuando entra en ese brote de ira, de agresividad", es cuando "suele cometer errores". "Atentos a los próximos días", dijo Gómez, que habló de su propia experiencia con el presidente del Gobierno.

Tomás Gómez: "Hay que estar atentos a los próximos días porque es cuando Pedro Sánchez suele cometer los errores. Cuando entra en ese brote de ira, de agresividad..." #Horizonte pic.twitter.com/N0ib71YODT — Horizonte (@HorizonteCuatro) June 18, 2026

"Tuve enfrentamientos muy duros. Cuando entra en ese estado, se le demacra el gesto, queda demacrado. Es cuando comete errores, hay que estar atentos a los próximos días que es cuando va a cometer errores", dijo quien fuera líder del PSOE en Madrid.

Gómez también señaló que entre Sánchez y Zapatero "hay una diferencia fundamental". En su opinión, "Sánchez no tendría ningún problema en que sus hijas fuesen a la cárcel" mientras que Zapatero "no lo va a permitir". Por ello, el socialista avisó en la tertulia del programa de Cuatro de que se podría dar "un cambio en la estrategia judicial importante, que puede ser demoledor y mortal para Pedro Sánchez". Y, según Gómez, ese estado de Sánchez "puede ir por ahí". "Yo no soy psiquiatra, pero me da la pinta de que podría ser objeto de tratamiento", apostilló.

Sobre Zapatero, Gómez subrayó que "tiene una debilidad por las hijas" y que uno de los aspectos que más le ha sorprendido del caso es "cómo pueden estar metidas en todo esto". En su opinión, "el gran punto de inflexión psicológico para Zapatero es hoy con la imputación de las hijas". E insistió en que eso puede cambiar su estrategia judicial, centrada en la búsqueda de la nulidad de las pruebas.