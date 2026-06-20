El demoledor auto de Peinado: Begoña Gómez "aprovechó su proximidad al presidente para su proyección profesional"

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, subraya que Begoña Gómez aprovechó "su proximidad al presidente del Gobierno" Pedro Sánchez para impulsar su "proyección profesional".

Peinado ha mandado este sábado a juicio a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También serán juzgados su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y su amigo empresario Juan Carlos Barrabés.

En el auto de apertura de juicio oral, de 84 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Peinado señala que "en suma, de la secuencia cronológica expuesta resulta, indiciariamente, que María Begoña Gómez Fernández habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno".

"En ese mismo marco, la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público. extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios", añade.

"Del mismo modo, las actuaciones practicadas permiten apreciar, también con carácter indiciario, que María Cristina Álvarez, personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, habría intervenido de manera continuada en actividades ajenas a las funciones propias de su puesto, actuando como apoyo operativo de Begoña Gómez en actos, reuniones, correos, convenios, patrocinios, gestiones empresariales, cuestiones económicas y actuaciones universitarias vinculadas a la cátedra y al software, con utilización de tiempo, medios y posición institucional pública en favor de intereses estrictamente privados o particulares", apunta.

"Este bloque fáctico, unido a la afectación de recursos personales y materiales de la Universidad Complutense de Madrid y de la propia Presidencia del Gobierno, presenta elementos susceptibles de subsunción en el delito de malversación, en cuanto revela una posible desviación de recursos públicos para fines distintos de aquellos a los que estaban legalmente destinados", subraya el auto.

"Finalmente, la instrucción ha permitido constatar que el software o plataforma digital desarrollado en el seno de la cátedra, con participación de empresas colaboradoras, recursos universitarios y apoyo institucional, fue inicialmente encauzado hacia un eventual registro universitario a través de la OTRI, sin que dicho procedimiento llegara a culminarse, mientras paralelamente Begoña Gómez, con la colaboración operativa de Cristina Álvarez, aseguraba el control privado de los signos identificativos, del dominio transformatsc.org y de la posterior sociedad Transforma TSC, S.L., quedando finalmente el activo tecnológico alojado en una web de denominación coincidente con la mercantil de su exclusiva titularidad, sin comunicación a la universidad ni a las entidades colaboradoras", destaca.

"A ello se añade la firma por Begoña Gómez de documentos técnicos y pliegos vinculados a procedimientos de contratación pública y al desarrollo del software, pese a carecer de habilitación técnica o administrativa para ello, hecho sobre los que dos asociaciones han vertido análisis contrarios. Todo este conjunto de hechos presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, sin perjuicio de la ulterior concreción jurídica que proceda en la fase procesal oportuna", concluye.

Impone medidas cautelares a Begoña Gómez

Peinado fija como medidas cautelares para Gómez la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado.

Peinado también acuerda estas medidas cautelares también para su asesora, Cristina Álvarez, al que atribuye los mismos delitos de Gómez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

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