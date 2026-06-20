El párrafo que sacó de quicio a Puente: los escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar en la fuga

El ministro Óscar Puente fue de los más rápidos en manifestarse contra Juan Carlos Peinado y en defensa de Begoña Gómez tras conocerse las medidas cautelares y también de los más veloces en leer el auto, demoledor contra la mujer del presidente del Gobierno. Unos minutos después de que se hiciera público, Puente, al estilo Trump, habló de "ignominia" en mayúsculas en la red social X y presentó a sus seguidores, subrayado, uno de los párrafos del extenso auto en el que justificaba la retirada del pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez.

"Un auto en el que se llega a afirmar que ¡¡PUEDE SER LA PROPIA POLICÍA QUE CUSTODIA A BEGOÑA GÓMEZ LA QUE LE AYUDE A FUGARSE!! Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ", señaló el ministro mientras otros socialistas y compañeros del Consejo de Ministros se sumaban a la campaña contra el juez.

Un auto en el que se llega a afirmar que ¡¡PUEDE SER LA PROPIA POLICÍA QUE CUSTODIA A BEGOÑA GÓMEZ LA QUE LE AYUDE A FUGARSE!! Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ. https://t.co/JX1ZcjaNz4 pic.twitter.com/OP8Cw55lEb — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 20, 2026

El juez, en el auto al que ha tenido acceso LD, menciona esa hipótesis cuando habla de la retirada del pasaporte ante la "posibilidad" de que las acusadas intenten "eludir la acción de la justicia" por la perspectiva de unas penas que en caso de producirse podrían superar los dos años de prisión.

Peinado señala que el abogado de Gómez descartó la existencia de riesgo de fuga "al ser una persona, que dada su condición de esposa del actual presidente del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada y custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

Estado "efímero"

Pero añade el juez que "no cabe duda" de que "esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos" ser "precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia"

Añade Peinado a renglón seguido que es "especialmente trascendente" que "la condición de actual presidente del Gobierno de su esposo es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".

En el auto, Peinado fija como medidas cautelares para Gómez y Cristina Álvarez, además de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado.