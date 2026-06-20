Igualdad tacha de "machistas" a los periodistas y exige informar con enfoque feminista

El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, a través del Instituto de las Mujeres, ha publicado la Guía de periodismo inclusivo. Perspectiva de género interseccional en la que llama "machistas" a medios de comunicación y periodistas y en la que se exige informar desde un enfoque feminista y con lenguaje inclusivo.

Se trata de una herramienta práctica para el fomento de la igualdad de género que ha sido elaborada por la periodista Lucía Quiroga y prologada por Cristina Hernández Martín, directora del Instituto de las Mujeres, que señala que "necesitamos un periodismo a la altura del país que ya estamos construyendo: un país más justo, más democrático y feminista".

La guía destaca la "regla de la reversibilidad", un ejercicio que plantea preguntarse si un tema, un titular o un enfoque serían igualmente válidos si el sujeto de la información fuera un hombre. Si al invertir el género la formulación resulta ridícula o improcedente, la cuestión también es improcedente si el sujeto es una mujer, señala el documento. Entre otras cuestiones, se recomienda a los medios de comunicación disponer de informadores y corresponsales de género para asegurar que está presente la perspectiva de género.

"Muchas veces el machismo en los medios no solo aparece en grandes titulares, sino en pequeños gestos cotidianos que llevamos años normalizando", denuncia la guía, donde se advierte de que las "preguntas sobre maternidad, aspecto físico o vida personal que rara vez se le harían a un hombre siguen formando parte de muchas coberturas aparentemente neutras".

El documento del Ministerio de Igualdad también pretende reducir los sesgos de género, la raza o la orientación sexual que "se reproducen de forma inconsciente en los medios". Por ello, aconsejan a los periodistas "no dar protagonismo a fuentes LGTBIfóbicas" y preguntar con qué pronombres se definen las personas. "Para que el compromiso con la equidad sea completo y garantice el respeto a todas las personas, debe hacerse desde una perspectiva, entendiendo que, en la medida en que las diferentes características de una persona interactúan —género, raza, origen, formación o posición económica— habrá más posibilidades de vivir situaciones de discriminación".

"Para poder conseguir piezas informativas más inclusivas, lo primero que tenemos que hacer las periodistas es comprometernos con la formación. Leer este libro y los muchos otros que se han citado, asistir a cursos y talleres, preguntar a compañeras expertas o informarse a través de medios comprometidos con la igualdad son algunas de las acciones individuales que se pueden realizar a favor de la igualdad en la prensa", concluye el escrito.