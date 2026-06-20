Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953) es un artesano de la palabra: poeta, novelista, ensayista, editor, articulista y lector voraz de la tradición española. Su obra suma la emoción de la memoria personal, la humildad de las citas a sus lecturas y la historia cotidiana de España. Escribe desde su biblioteca pero también desde la calle. Su trayectoria literaria es de las más personales de la literatura española contemporánea. Trapiello, polemista sin estridencias, dice que su máxima en esta vida es "no quejarse y no presumir".

Recibe a Libertad Digital en la biblioteca de su casa de Madrid. Al mirar las estanterías, repletas, nos dice que "el principal problema de las bibliotecas es la bulimia" y que como la planta de la remolacha "le hace falta un entresacado". Y entre los libros dos bustos, uno de Benito Pérez Galdós y otro de Miguel de Unamuno.

No estamos ante una colección de libros, es una biblioteca de trabajo y de lector. Reflexiones aquí y allá. Dice que "la mayor parte de los libros que han cambiado nuestras vidas los hemos leído en ediciones muy baratas". De algunos tiene más de un ejemplar porque "en edición diferente los libros dicen cosas distintas". Cita a Juan Ramón Jiménez.

El primer libro que le cambió la vida fue La cartuja de Parma de Stendhal.

Toca los libros y lee las dedicatorias. Hay uno que ha pasado por las manos de Manuel Machado. Conversar con Andrés es hablar con los escritores españoles que le han precedido: Miguel de Cervantes, Benito Pérez Galdós, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno o Manuel Chaves Nogales y José María Pemán.

Trapiello ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio de las Letras de la Comunidad de Madrid, el Premio Castilla y León de las Letras, el Premio de la Crítica por su poesía, Premio Nadal, Premio Internacional de Novela Plaza & Janés, Premio de los libreros 2021 o el Premio Mariano de Cavia.