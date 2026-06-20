Los chascarrillos de Calama en su interrogatorio a Zapatero: "Recibió dos atestados con evocación cervecera"

El juez José Luis Calama tuvo la oportunidad de tomar declaración al primer expresidente del Gobierno en calidad de investigado, José Luis Rodríguez Zapatero, y realizó un interrogatorio donde también hubo espacio para el humor.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, recibió este miércoles al expresidente en el marco de la causa en la que se investiga el rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra. Zapatero es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando.

En uno de los momentos del interrogatorio a Zapatero sobre sus labores de consultoría, el juez se interesó por la ausencia de un contrato donde se deberían determinar los honorarios que recibiría el expresidente a la hora de realizar su trabajo. "Yo no soy de dar conferencias (...) pero cuando alguna vez me han ofrecido algo (...) antes de hacer mi trabajo yo ya sé lo que voy a cobrar, que desgraciadamente luego pasa por Hacienda y realmente no compensa".

En otro momento de la declaración el juez Calama le recuerda a Zapatero aquellos documentos que recibió junto al auto de imputación. Zapatero se mostraba reacio a contestar sobre los detalles de los servicios de asesoramiento prestados a la empresa peruana Social Focus Research de la que habría recibido 200.000 euros. El juez le preguntó por los trabajos concretos y el expresidente se limitó a señalar que eso "está en el contrato" y que no va a "profundizar más" porque esa empresa no aparece en el auto de imputación. "Recibió el auto y recibió dos atestados, con evocación cervecera, 1907 y 1908 donde sí está", le explicó Calama.

Por otro lado, al finalizar el interrogatorio de su abogado, Calama trató de recapitular sobre la declaración de Zapatero en la que señaló que no poseía (ni había poseído) ninguna participación social en ninguna sociedad. "Yo quiero dar un paso más, señoría, y quiero presentar un escrito por el cual autorizo a eso que se llama levantamiento del velo universal, que autorizo a que se investigue fuera de España y todo el mundo si tengo alguna sociedad, algún bien...", señaló Zapatero que antes de terminar fue interrumpido por Calama para señalar: "lo hacemos nosotros motu proprio", provocando una ligera carcajada entre los presentes en la sala, incluido el propio expresidente.

"No conocía a ninguno de los directivos de Plus Ultra"

En la misma declaración, tal y como ya ha publicado este diario, el expresidente socialista también señaló que "en mi vida he hablado ni he negociado absolutamente ninguna comisión. Es mi trabajo y un trabajo que se valora pero no solo por ser expresidente sino porque en mi etapa como expresidente he realizado una intensísima tarea".

Por otro lado, Zapatero también negó haber realizado trabajos de consultoría para Plus Ultra. "No, de hecho... bueno he conocido al señor Martínez Sola creo que en el año 2024 pero no conocía a ninguno de los directivos de Plus Ultra", declaró en sede judicial.

Además, Zapatero también negó haber cometido alguna irregularidad relacionada con el rescate de la aerolínea. "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi activity profesional ha sido conforme a la legalidad. Siempre he tenido el firme convencimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley en un Estado de Derecho", precisó.

"No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Eso es una verdad incuestionable, no hay nadie que pueda decir lo contrario", añadió.

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