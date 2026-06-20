La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio ha generado indignación en Moncloa, que ha dedicado durísimos calificativos al magistrado. Fuentes del Gobierno han señalado que la medida constata la persecución, la obsesión y la desproporción de Peinado.

Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado carece de todo sentido jurídico y sólo atiende a motivos políticos.

Mientras, el PSOE ha reafirmado este sábado que Begoña Gómez "es inocente" y que está siendo "perseguida judicialmente". En una publicación en la cuenta del partido en X, el PSOE ha señalado que la esposa del presidente del Gobierno "lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente", por lo que "lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene".

Begoña Gómez es inocente. Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán. #YoConBegoñahttps://t.co/AwjfavTKoH — PSOE (@PSOE) June 20, 2026



Además, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado en otra publicación: "Una decisión desmedida y desproporcionada. A la altura de un proceso político escandaloso contra una persona inocente".

"Delirante, obsesivo y vergonzoso", ha escrito en su cuenta la portavoz del partido socialista, Montse Mínguez.

Delirante, obsesivo y vergonzoso #YoConBegoña — Montse Mínguez (@montseminguez) June 20, 2026

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha indicado, por su parte, que en el auto "se llega a afirmar que puede ser la propia policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse", en mayúsculas y entre signos de exclamación, para añadir: "Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ".

Un auto en el que se llega a afirmar que ¡¡PUEDE SER LA PROPIA POLICÍA QUE CUSTODIA A BEGOÑA GÓMEZ LA QUE LE AYUDE A FUGARSE!! Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ. https://t.co/JX1ZcjaNz4 pic.twitter.com/OP8Cw55lEb — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 20, 2026

El juez Peinado, a tiempo para las portadas del domingo. Es burdo, pero van con ello. Se arrancó en su día con "el que pueda hacer, que haga" y desde entonces no han parado. https://t.co/ef7dqCQxDC — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) June 20, 2026

La exministra Pilar Alegría también ha utilizado las redes sociales para defender a Gómez: "Es burdo, pero van con ello". Su sucesora, Milagros Tolón, habla de "persecución" injustificada.

A la extensa lista de socialistas y ministros en defensa de Begoña Gómez y contra Peinado se suman Óscar López, que habla de "atropello sin precedentes" y Félix Bolaños.

Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién reparará el daño causado? — Félix Bolaños (@felixbolanosg) June 20, 2026

El ministro de Justicia ha señalado que "es un día nefasto para los que creemos en la Justicia" "Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo", marcando el camino al tribunal que juzgará a la mujer del presidente del Gobierno.

Por su parte, la ministra de Inclusión y Seguridad Social y también portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha definido a Gómez como "ejemplo de entereza y dignidad" ante "una campaña de desgaste que parece no tener fin".

"La justicia y la razón se acabarán imponiendo", ha añadido la ministra en un mensaje en redes sociales, que ha acompañado del hashtag #YoConBegoña.