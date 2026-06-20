Tellado, tras la retirada de pasaporte a Begoña Gómez: "Guarida de delincuentes"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, asegurando que "ni un día sin su escándalo".

El juez envía a juicio a Begoña Gómez y la impone la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

"Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el ejecutivo en una organización criminal".

Ni un día sin su escándalo. Ante el riesgo de fuga, un juez ordena la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno. Además, la "presidenta", que diría Patxi López, tendrá que acudir a firmar al juzgado y no puede salir de España. Sánchez ha convertido la… pic.twitter.com/beIj88gHEc — Miguel Tellado (@Mtelladof) June 20, 2026

Tellado afirma que "España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya", concluye en un mensaje en X.