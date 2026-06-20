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España

Tellado, tras la retirada de pasaporte a Begoña Gómez: "Guarida de delincuentes"

"Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes", ha dicho el secretario general del PP.

LD/Agencias
"Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes", ha dicho el secretario general del PP.
Miguel Tellado | Cordon Press

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, asegurando que "ni un día sin su escándalo".

El juez envía a juicio a Begoña Gómez y la impone la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

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"Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el ejecutivo en una organización criminal".

Tellado afirma que "España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya", concluye en un mensaje en X.

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