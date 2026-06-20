"Ya hay más imputados que diputados tendrá el PSOE": Feijóo se ensaña con Sánchez y con el "Gandhi español"

Tras la nueva semana de declaraciones e imputaciones, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado un acto del PP en Valencia para atacar con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez y denunciar que España vive el "momento de mayor deterioro político" de los últimos años.

Feijóo ha prometido que si llega a Moncloa dará a España un Gobierno "limpio y decente" conforme a su trayectoria política y biografía personal, sin "Leires, Koldos, Cerdanes ni Ábalos" y ha destacado que nunca se había visto a un presidente de Gobierno "con más sospechas de corrupción, desde su entorno familiar hasta su Gobierno y pasando por su partido"; y, pese a ello, "aquí no dimite nadie". En su opinión, este es "el peor Gobierno" de la historia democrática, "con el momento de mayor degradación política", pero también desde el punto de vista de la gestión, lamentando que se haya pasado casi una legislatura entera sin presentar los Presupuestos Generales del Estado. "Un Gobierno que no es capaz de aprobar las cuentas no está gobernando", ha señalado.

Feijóo también ha mencionado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de declarar por el caso Plus Ultra. "Era el Gandhi español, el faro moral de Sánchez y la joya de la corona del sanchismo. Ahora ha mentido y ha arrastrado a sus hijas y a su secretaria. Y eso es imperdonable", ha apostillado.

Respecto a la investigación de las cloacas del PSOE, el líder del PP se ha preguntado quién las montó y las financió y ha respondido que el PSOE y su secretario general. "Si Sánchez no sabía todo lo que hacían las cloacas, tiene que dimitir por incompetente. Y si, como nos tememos, Sánchez era el que estaba detrás de las cloacas, tiene que dimitir por corrupto. Y esa es la conclusión. Y no hay otra", ha afirmado.

Feijóo ha asegurado que hay muchos casos, de corrupción, y así ha enumerado 15 sumarios, 17 delitos y 94 los imputados. "Ya hay más imputados que diputados tendrá el Partido Socialista, según las encuestas", ha apuntado. También ha criticado que la Mesa del Congreso, controlada por PSOE Y Sumar, no permita votar una moción para instar al presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, a convocar elecciones. "¿Esto es el Congreso de una autocracia o el Congreso de una democracia?", se ha preguntado.

"Atacar a los jueces y amordazar a los diputados es impropio de un Gobierno democrático", ha recordado, aunque ha advertido de que no podrán "silenciar a una mayoría de españoles que piden cambio" ni "parar la fuerza de millones de españoles que quieren acabar con esta degradación".