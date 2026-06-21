El abogado de Begoña Gómez, a Peinado: "Esto es cuatro veces más mediático que la muerte del Papa"

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, aseguró en su comparecencia ante el magistrado instructor Juan Carlos Peinado que el caso de la esposa del presidente del Gobierno es "cuatro veces más mediático que la muerte del Papa".

La esposa de Pedro Sánchez compareció ante el titular del Juzgado Número 41 de Madrid este lunes para ser informada de su nueva situación procesal y asistir a una vistilla de medidas cautelares, en la que las acusaciones populares pidieron que se le retirara el pasaporte, se le prohibiese salir del país y se le obligase a firmar quinquenalmente en los Juzgados de Plaza de Castilla; además de requisarle sus derechos sobre las marcas relativas a la cátedra de Transformación Social Competitiva. El magistrado ha decidido enviarla a juicio oral y retirarle el pasaporte.

Según ha podido saber Libertad Digital, durante la exposición de su postura, recogida en los sucesivos escritos en los que critica que Begoña Gómez está siendo investigada por ser la esposa de Pedro Sánchez, el letrado defensor aseguró que "este asunto tiene cuatro veces más impacto mediático que la muerte del papa Francisco".

Esta afirmación del letrado defensor se producía justo antes de señalar directamente al juez Peinado, quien estaría, a su juicio, investigando a la esposa de Sánchez sin tener "un solo indicio de ninguno de los delitos" por los que se encuentra investigada Begoña Gómez. Así, reiteró que registrar el software que pertenecería lícitamente a la Universidad Complutense de Madrid a su nombre no podría en ningún caso ser ni malversación ni apropiación indebida.

En este caso, se apoyó en que Begoña Gómez ofreció a la universidad poner el software a su nombre; aunque, según las fuentes consultadas, obvió el detalle de que este ofrecimiento se produjo cuando ella ya estaba siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Por tanto, las citadas fuentes aseguran que no tendría efecto ese ofrecimiento. Es más, lo sitúan como un reconocimiento de la comisión del delito ya que esta no reculó en la apropiación del software hasta que estaba siendo investigada por ello.

De hecho, la apropiación indebida fue el tema que más tensión generó en los Juzgados de Plaza de Castilla; ya que Camacho interpeló al abogado de la Complutense durante su exposición. Este hecho crispó al juez Peinado, que le recriminó que interpelase a las partes. Camacho habría respondido asegurando que no existe ninguna norma que le impida en un proceso de instrucción interpelar a una de las partes presentes en la sala. Peinado zanjó la discusión y le achacó que era él quien dirigía el proceso de instrucción y quien estaba encargado de poner las normas.