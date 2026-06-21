El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará este lunes si se remite al promotor de acción disciplinaria las afirmaciones del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, sobre la posibilidad de que los escoltas de Begoña Gómez pudieran ayudarla en una eventual fuga. Una manifestación que recogió Peinado en el auto de apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La comisión permanente del CGPJ ha celebrado este domingo una reunión extraordinaria para estudiar el auto de Peinado, después de que la presidenta del Poder Judicial efectuara este sábado una convocatoria de forma extraordinaria. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó ayer la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitó la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones" contra Peinado.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "este domingo se ha celebrado una reunión telemática del CGPJ, en la que han acordado reunirse mañana lunes a las 9.00 horas para votar y decidir si las afirmaciones de Peinado en su auto son materia para ponerla en manos del promotor de acción disciplinaria del Consejo, y por tanto, que el Poder Judicial investigue si dichas manifestaciones pueden acarrear algún tipo de reproche disciplinario".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los vocales del CGPJ mantendrán contacto a lo largo de este domingo para fijar la postura que expondrán mañana durante la reunión".

Fuentes jurídicas consultadas por este diario lamentan "las afirmaciones de Peinado sobre la escolta de Begoña Gómez, ya que eran innecesarias porque el auto era ya demoledor de por sí con la exposición de los hechos presuntamente delictivos cometidos por la esposa del presidente del Gobierno. Ha dado munición al Ejecutivo de Pedro Sánchez para victimizarse cuando está a punto de conocerse la sentencia sobre la trama Koldo".

Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

El auto de Peinado

Este sábado, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Ante esta frase, Marlaska elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", a su juicio "un hecho de máxima gravedad". También protestaron los sindicatos policiales.

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