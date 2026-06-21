El Gobierno y periodistas afines, desatados contra Peinado y el "golpismo judicial"

Tras unas horas de pausa, Gobierno y PSOE han continuado en su crítica al juez Juan Carlos Peinado, que mandó a juicio a Begoña Gómez con medidas cautelares. Utilizando la frase de Peinado sobre la posibilidad de fugarse con ayuda de sus escoltas, la ministra de Ciencia Diana Morant ha aprovechado un acto del partido en la Comunidad Valenciana para volver a cargar contra él y contra el caso en defensa de la mujer del presidente del Gobierno.

Morant, como dijo este sábado mientras la práctica totalidad de los ministros socialistas cargaban contra el auto con todo tipo de calificativos, ha hablado de "causa política" contra una "persona inocente". "Quiere atacar al Gobierno de España y para llevarse por delante al presidente se va a llevar el prestigio de la Policía", ha dicho sobre su mención a los agentes que ha motivado varias quejas ante el CGPJ.

"Reiteramos que es una persona inocente que ha sido perseguida" y "desde luego vilipendiada", a la que "se le ha acusado de todo sin ninguna prueba", ha dicho Morant sin mencionar el resto de argumentos del juez.

El juez Peinado constata que, desde el principio, esa causa ha sido política contra una persona inocente y, además, que las medidas cautelares que ha impuesto son absolutamente desproporcionadas. Quiere atacar al Gobierno de España y lo hace a través de la mujer del presidente,… pic.twitter.com/N7FoCcL4e9 — PSOE (@PSOE) June 21, 2026

Según la ministra, "no sólo hace daño a Begoña como persona" sino "también a la justicia por las dudas que se generan a través de este auto", puesta en solfa en las múltiples reacciones de ministros y destacados socialistas en las últimas horas.

Con calificativos aún más gruesos otros políticos y periodistas de la órbita del sanchismo han arremetido contra el juez enmarcando el auto en una operación contra el Gobierno. Tertulianos como Gonzalo Miró proclamaban que "la democracia está en peligro" y que esto debería suponer "un antes y un después".

Gonzalo Miró: "La democracia está en peligro y así lo creo firmemente" Gonzalito, un reputado vulcanólogo, economista, epidemiólogo, politólogo, periodista, orientalista, sinólogo, jurista... faro intelectual del zurderío y, por encima de todo, sanchista.pic.twitter.com/QGavHi0V7M — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 21, 2026

"Ha llegado el momento de poner pie en pared", decían en X varios periodistas mientras Sara Santaolalla afirmaba que "quizás todo lo que no frena y desautoriza el CGPJ, tiene que empezar a hacerlo la gente en las calles". "El golpismo judicial está llegando demasiado lejos", dijo la periodista que también habló de "golpismo" hace unas semanas junto a Óscar Puente. "Las togas no pueden ser un arma contra quienes se consideran rivales políticos", afirmó.

Quizás todo lo que no frena y desautoriza el CGPJ, tiene que empezar a hacerlo la gente en las calles.

El golpismo judicial está llegando demasiado lejos. Las togas no pueden ser un arma contra quienes se consideran rivales políticos.

Se acabó. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) June 20, 2026

Félix, sabes que te tengo aprecio. Pero, quizás, como Ministro de Justicia, deberías tomar medidas que impidan la impunidad del lawfare. Me temo que "confiar en la justicia" pueda ser un camino que conduzca a una celda sin haber delinquido para seguir "confiando" desde allí. https://t.co/FoXyTvD2R3 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 20, 2026

El exdirigente podemita Pablo Echenique utilizó también X para pedirle al ministro de justicia Félix Bolaños, que a su vez también había criticado el auto, "medidas que impidan la impunidad del lawfare". "Me temo que "confiar en la justicia" pueda ser un camino que conduzca a una celda sin haber delinquido para seguir "confiando" desde allí.