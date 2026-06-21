¡Pues claro que la policía de Sánchez podría ayudar a huir a su señora!

El juez Peinado ha acusado a Begoña Gómez de cuatro delitos, y, por informes de la Fiscalía Europea, ha abierto investigación sobre otros dos. A nadie le ha sorprendido que la mande a juicio, a nadie le ha parecido raro que diga que utilizó su cercanía a la Presidencia del Gobierno para poner en marcha una serie de negocios exclusivamente particulares, ni que utilizó de forma ilegal fondos públicos, ni que hizo partícipe de esos delitos a Cristina Álvarez, amiga íntima y funcionaria de la Moncloa. Tampoco que su amigo Barrabés participase en presuntas ilegalidades para la cátedra de Begoña, ni que deje en manos de la Audiencia Nacional si va a juicio con jurado, pero muchos parecen sorprendidos por haberle retirado el pasaporte por riesgo de fuga, y, más aún, porque diga que la policía, en vez de impedir su huida, por órdenes superiores, podría llegar a ayudarle a perpetrarla.

No hemos escarmentado con Zapatero

Al parecer, todavía no hemos escarmentado con el Caso Zapatero, ese bobo solemne que iba de inocente idealista y que, como cabía inferir de todas sus fechorías políticas, era un sucio corrupto de alcance universal. El desencanto se ha producido al descubrirse los joyones de su caja fuerte, pero, por obsceno que sea ese hallazgo, peores son los jalones de sus siete años en la presidencia del Gobierno, del 11M a la rendición ante la ETA, y de forzar un nuevo Estatuto anticonstitucional en Cataluña a la reapertura de la Guerra Civil promulgando la Ley de Memoria Histórica. Estos sí son crímenes, mucho más graves que robar: son un abuso de poder para destruir la nación española y lo hizo desde la presidencia del Gobierno español. Y aún peor es que su fortuna la haya hecho sirviendo al régimen genocida de Caracas, al que justificaba mientras se forraba con millones de dólares ensangrentados. Ese sicariato de lujo es de auténtica cucaracha. Bambi no sólo mató a su mamá, como dice Javier Somalo, es un arma de exterminio de miles y miles de criaturas que sólo querían vivir en su rincón del bosque.

¿Y cómo es que nadie había perseguido a Zapatero, pese a que en su gobierno florecían fortunas como la de su ministro José Bono? Porque al frente de la fiscalía general del Estado estaba su gran amigo y cómplice Cándido Conde Pumpido, y porque en el ministerio del Interior imperaban las cloacas policiales de Rubalcaba, más las cloacas judiciales de Garzón. En la grabación de la marisquería Rianxo, la de la "información vaginal / éxito asegurado", Villarejo, El Gordo, JAG y compañía, brindaban con Balta y Lola, futura Ministra de Justicia y fiscal general del Estado, que ocupó el sillón de Balta y la morcilla de De Prada en la sentencia de Gurtel. Como la estadía de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior no trajo ni un intento de limpieza de las cloacas, letrinas y sentinas policiales, como demuestra el caso Kitchen, los que hacían toda clase fechorías con Zapatero las hacen con Sánchez. ¿Y alguien puede sorprenderse de que se corrompan? ¡Pero si vienen corrompidos de fábrica! ¡Desde hace décadas!

Los sindicatos policiales deben ser prudentes

Por eso, cuando Peinado argumenta que los policías que escoltan a Begoña Gómez podrían no impedir su huida ante el temor de ir a la cárcel, sino, cumpliendo órdenes superiores, ayudarle a escapar de Soto del Ferraz, podría haber añadido: dados los antecedentes de diversos cuerpos policiales que han incurrido en flagrantes irregularidades, cuando no en claros delitos, obedeciendo a sus superiores, como en el caso de Leire Díez y las cloacas.

Se dirá que el juez Calama ha argumentado lo contrario en el Caso Zapatero, pero podrá contestarse que es un argumento del todo insostenible, con el triple precedente del caso Puigdemont. En su día se le dejó escapar en el maletero de un coche, y estando en busca y captura, se le dejó entrar de nuevo en Barcelona y a continuación se le dejó salir. En todos los casos, por orden de sus superiores en cuerpos encargados de hacer cumplir la Ley, desde el CNI a los Mozos de Escuadra, pasando por la Policía Nacional y la Guardia Civil, donde no todos han sido siempre ejemplares como la UCO. Recordemos los "pata negra" de Roldán, escoltas de sus fechorías.

Y en la Policía nacional, un solo caso de la UDEF no puede borrar el cúmulo de arbitrariedades escandalosas, siempre por órdenes superiores. No olvidamos la detención ilegal, en rigor, secuestro, de Nacho Cano y una docena de jóvenes mexicanas para hacerles declarar que había abusado de ellas, sexual y laboralmente. Se atribuyó esa arbitrariedad al Carba, de la comisaría de Leganitos, y el caso sigue a la espera de resolución judicial, pero seguro que obró por órdenes superiores.

El precedente de la toma policial de la Plaza de Castilla

Y, sobre todo, tampoco cabe olvidar, hablando de Begoña Gómez, las movilizaciones, al modo militar de docenas, si no cientos, de policías en la Plaza de Castilla, para proteger la llegada de la señora del Presidente, que luego entraba por el garaje. Si Peinado ha presenciado esas hazañas de la policía, ¿cómo no iba a actuar con la cautela necesaria para asegurar la acción de la Justicia? Los sindicatos policiales, que sin duda buscan limpiar el cuerpo, deberían ser más prudentes al defender a todos sus compañeros. A todos, todos, no.