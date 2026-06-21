La Dirección General de la Policía Nacional también se queja de Peinado y defiende su "honorabilidad"

A la cascada de quejas ante el CGPJ sobre el juez Juan Carlos Peinado, de la defensa de Begoña Gómez, de Marlaska y de un sindicato policial se ha sumado la de la Dirección General de la Policía Nacional. En un comunicado, lamentan la mención de Peinado a la posibilidad de que los escoltas de la mujer del presidente ayudaran en una posible fuga. A su juicio, se trata de una "valoración especulativa".

"Resulta injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta", sostiene la Policía Nacional.

En el auto, con más de 80 páginas con los indicios contra Begoña Gómez, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

La Policía señala que ejerce su labor "bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley, lo que excluye por completo el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico".

"La honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella", apunta el cuerpo, que añade que esta defensa de la honradez de los funcionarios "no es incompatible con el debido respeto institucional a la independencia judicial y al conjunto de las decisiones y resoluciones emanadas del Poder Judicial".