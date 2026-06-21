En el largo auto con el que Juan Carlos Peinado manda a juicio a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y le quita el pasaporte mencionando la posibilidad de que su escolta le ayudara a fugarse, el juez sentencia que Gómez "aprovechó su proximidad al presidente para su proyección profesional".

Cuando se refiere a los "indicios" del delito de tráfico de influencias y la existencia de "una presión moral eficiente", el juez lanza una llamativa apreciación:

"Por mucho que se busque en la jurisprudencia, que analice o interprete este tipo penal contemplado en el denominado Código Penal de la democracia, no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los artículos 428 y 429 del Código Penal".

Señala Peinado que Gómez se valió de su "relación personal con el presidente del Gobierno, y de este con el resto de la Administración, facilitándose así el acceder, gracias a esa posición, a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a que la sola condición de "esposa de" sirviera para influir, y todo ello con el añadido de haber realizado reuniones en la Moncloa". Y sostiene que "desde la llegada de su esposo primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC (Transformación Social Competitiva), que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición".

Enumera el juez los indicios que le hacen pedir que sea juzgada entre otros por este delito, como "la reunión en el complejo presidencial de la Moncloa de la investigada con el rector Sr. Goyache (de la Universidad Complutense), quien declaró que apenas la conocía por los medios y que sabía de ella porque era "la mujer del señor presidente del Gobierno".

También menciona "la frase que según D. Juan Carlos Doadrio, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en ese momento, le transmitió" que "’hay que crear una cátedra’" para la misma ("me llamó y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente").

Menciona también entre otros los siguientes indicios:

"La ocultación del rector al Sr. Doadrio de esta reunión en la Moncloa", algo que en su opinión evidencia una presión, de naturaleza jerárquica.

Que según el testigo Juan Carlos Doadrio no le consta la existencia de otra cátedra en la que forme parte una persona sin título superior.

El no haberse localizado el currículo de la misma, ni haberse comprobado el mismo (mencionando también la declaración de Doadrio, "que se limitó a cumplir lo indicado por el rector").

"La rapidez con la que fue tramitada la creación de la cátedra, que el propio testigo Juan Carlos Doadrio resaltó".

Las cartas de apoyo a la UTE vinculada a Juan Carlos Barrabés, "firmadas en el mes de julio de 2020, coincidiendo presuntamente con las reuniones de este en la Moncloa y la visita del rector al Complejo del Palacio Presidencial de la Moncloa y cuando, además, la investigada ya había registrado como marca el nombre de TSC (que luego tendría la cátedra)".

La secuencia del registro de la marca TSC, "el avance en la creación del software" y su "transmisión a la investigada" y no a la UCM, entre otros aspectos.