Policías piden a Peinado que "rectifique" lo que dice de los escoltas: "Una auténtica barbaridad"

La mención de Juan Carlos Peinado a la posibilidad de que la escolta de Begoña Gómez pudiera ayudarla a fugarse, como argumento para la retirada del pasaporte, ha indignado a los sindicatos policiales. Varios de ellos emitieron comunicados nada más emitirse el extenso auto pidiendo incluso una "rectificación" al juez por ver plausible que determinados agentes pudieran someterse a "órdenes superiores jerárquicos".

Uno de los más duros ha sido el emitido por la Confederación Española de Policía, que ha pedido una rectificación inmediata por sus "¡gravísimas afirmaciones!". En su opinión, la sola formulación de esa hipótesis constituye "un ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo" contra la honorabilidad de miles de policías nacionales que, cada día, sirven al Estado "con absoluta lealtad a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a las resoluciones judiciales".

Avisa de que si no llega esa rectificación, estudiará poner los hechos en conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial para que se depuren las eventuales responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de unas manifestaciones que considera "incompatibles con el respeto institucional" que merecen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Considera "especialmente grave" que un magistrado, "sin aportar el más mínimo indicio, dato objetivo o antecedente", cuestione la integridad profesional de los funcionarios encargados de la protección de las altas autoridades del Estado y proyecte sobre ellos "una sombra de sospecha tan injusta como infamante".

"Los policías nacionales no somos una guardia pretoriana al servicio de ningún Gobierno, de ningún partido político ni de ninguna persona concreta", dice el sindicato, que recalca que son servidores públicos sometidos exclusivamente al principio de lealtad y al mandato constitucional de proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) expresa también su "absoluto rechazo" al párrafo de Peinado y considera "inaceptable" cualquier "manifestación o insinuación" que pueda poner en duda la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades.

Los integrantes de estas unidades de protección a autoridades, añade en un comunicado, acceden a ellas tras superar "rigurosos procesos de selección y formación" y desempeñan una labor de "máxima responsabilidad" bajo estrictos protocolos de actuación.

Según el SUP, estos agentes están sometidos "en todo momento" a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, neutralidad política, objetividad e imparcialidad que rigen la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). "Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales", subraya el sindicato.

Por su parte, el sindicato policial Jupol ha tachado de "auténtica barbaridad" la sugerencia de Peinado. En un comunicado afirma que los profesionales que integran la escolta de Presidencia "desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales".

Poner en duda su actuación "carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares", y exige una rectificación de unas manifestaciones que, a su juicio, "proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".