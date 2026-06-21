Pradales aclara que la prioridad del PNV es que Sánchez "no se despiste" y cumpla "los compromisos" con el País Vasco

En medio de los mensajes de su grupo y otros socios sobre la agonía de la legislatura sanchista, sin que de momento nadie haga caer al presidente, el presidente del País Vasco, Imanol Pradales, habla en una entrevista en Dela de la conveniencia de un adelanto electoral que esta semana pidieron en el Congreso y de lo que Pedro Sánchez debería hacer hasta entonces.

Alega Pradales que "nos guste más o menos", quien "tiene la capacidad de pulsar el botón" es Sánchez, sin mentar la posibilidad de una moción. Para el nacionalista, "lo más razonable sería que llamara a elecciones, en su mano está. Estas semanas son críticas para ello". Y señala que si Sánchez "no es capaz de darle cierto sentido a lo que resta de legislatura y darle cierto orden y propósito, la legislatura va a entrar en una fase de caos y descomposición que no le va a hacer ningún favor, tampoco al Partido Socialista ni al presidente del Gobierno".

Pradales, que opina que Sánchez debería "dar explicaciones" y "ser ejemplar" (esta semana comparecerá en el Congreso), apunta no obstante que "como hablamos de hipótesis, ahora lo que tengo que hablar es de un presidente de Gobierno que sigue siendo el presidente, que no tiene que despistarse, que en la medida en la que está gobernando tiene que tener muy claro que los casos judiciales no pueden despistarle de los compromisos adquiridos con nosotros y con Euskadi".

El nacionalista apunta que "sería un grave error por su parte despistarse y no atender los compromisos adquiridos con Euskadi y con este lehendakari porque está a otras cosas".

En relación a las transferencias pendientes, señala que es importante llegar al verano, a la cumbre bilateral, "con acuerdos de peso político" en Seguridad Social y Puertos. Según apunta, esta próxima semana la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, tiene reuniones en Madrid y habrá que ver si "hay algún movimiento de alcance" y esperan "respuestas".

Pradales, que se queja de que el calendario pactado de transferencias para cumplir el Estatuto a 31 de diciembre de 2025 no se ha cumplido, ha señalado que, además de esas materias estatutarias, hay otros temas en los que hay que buscar acuerdo como el tema migratorio y la oficialidad del euskera en Europa: "Tenemos todavía muchas carpetas abiertas".