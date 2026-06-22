Aldama: "Estoy satisfecho, espero que todos los que vienen detrás colaboren"

El empresario Víctor de Aldama se ha mostrado "satisfecho" con la sentencia del Tribunal Supremo que le permite permanecer fuera de prisión y ha animado a otras personas a colaborar con la Justicia: "La colaboración con la Justicia sirve".

El Tribunal Supremo ha condenado a Víctor de Aldama a 4,5 años de prisión; pero le suspende la pena por su aportación a la Justicia y sus revelaciones en este caso y, eso sí, con la condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad. El empresario ha recibido esta noticia en persona después de haber sido citado por el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta para ser informado sobre la sentencia.

En declaraciones a los medios de comunicación a su salida del Supremo, Aldama ha sido conciso: "Dar las gracias a la Justicia que ha demostrado que son justos al final y que la colaboración en este país sirve". En este sentido ha expresado su intención de no opinar acerca de la dura condena para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, a quien el Supremo ha condenado a 24 y 19 años de prisión respectivamente. "Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los demás que vienen detrás colaboren", ha sentenciado.

Asimismo, su portavoz, Ramón Bermejo, ha defendido que "esto ha sentado un precedente para que muchos de los arrepentidos en un momento dado puedan colaborar y se pueda establecer en el Estado de Derecho una garantía mucho más efectiva a la hora de tratar los beneficios penitenciarios". Además ha apuntado directamente hacia Julio Martínez Martínez, el "lacayo" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero asegurando que sería "determinante" que él colaborara con la Justicia para ayudar a esclarecer el caso Plus Ultra: "Hay un aviso para navegantes donde la repercusión política va a empezar a tambalear, ellos son los principales que se van a poner a reflexionar".

De hecho se ha referido a Martínez Martínez como "un hombre fuerte en esas operaciones y que conoce de primera mano lo que podría estar llevando a cabo el presidente Zapatero". "Se confirma que estamos ante una buena democracia aunque algunos quieran sabotearla", ha sentenciado.

Asimismo, ha valorado positivamente las medidas impuestas por el Alto Tribunal para que Aldama no entre en prisión: "Son trabajos de carácter social pero es una medida cautelar suficientemente grande que ojalá muchos de los arrepentidos pudieran tener". Aun así, ha asegurado que todavía no sabe qué deberes de carácter social le impondrá el Supremo, pero sí que ha adelantado la predisposición de Aldama a cumplir con los mismos y a seguir colaborando.

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