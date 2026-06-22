Aldama señaló al juez la sociedad Apamate por canalizar la financiación ilegal del PSOE a través de Zapatero y Ábalos

El empresario Víctor de Aldama señaló a la sociedad 'Apamate' por canalizar la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Aldama declaró en secreto el pasado mes de marzo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la investigación de la financiación ilegal del Partido Socialista. En dicha declaración, Aldama aportó el sobre con los 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA con los que se financió a la formación política y que desveló en exclusiva LD hace más de un año. Este procedimiento es investigado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Según ha podido saber Libertad Digital, "Víctor de Aldama explicó al juez Moreno que la sociedad ‘Apamate Corporate And Trust’ vinculada al banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores, fue empleada en la operación de financiación ilegal del PSOE. Concretamente, dicha sociedad canalizó los cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares que sirvieron para financiar de forma irregular al Partido Socialista y la Internacional Socialista que preside Sánchez".

"Aldama relató al juez Moreno que ‘Apamate’ fue la sociedad clave en la trama delictiva del PSOE para financiarse ilegalmente con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. El empresario explicó en la Audiencia Nacional que José Luis Ábalos inició los trámites para canalizar los fondos los cupos de petróleo de PDVSA a través de ‘Apamate’ y que posteriormente, José Luis Rodríguez Zapatero tomó el relevo en esta gestión", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "según el testimonio de Aldama ante el juez Moreno, Zapatero canalizó los cupos de PDVSA a través de ’Apamate’ efectuando distintoss pagos y empleando cuentas bancarias en diferentes países como Panamá o Rusia".

En el marco de la trama Koldo, la UCO ya acreditó que ‘Apamate Corporate and Trust’ transfirió 300.000 euros a la empresa de Aldama, Deluxe Fortune, el 3 de enero de 2020. Dicho pago se produjo solo 16 días antes de que la entonces nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizara en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Dicho pago, al igual que la visita de la n.º 2 de Maduro a nuestro país, estaba relacionado con la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez desde noviembre de 2022. De hecho, se produjeron otros pagos con el mismo objeto.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo tiene previsto dictar sentencia de forma inminente sobre el primer juicio de la trama Koldo en la que fueron juzgados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el propio Aldama. Si el empresario es condenado a una pena que supone su ingreso en prisión, su colaboración con la justicia en causas como la citada financiación ilegal del PSOE cesaría de inmediato.

Sobre de PDVSA.

‘Apamate’, aparece también en el caso Plus Ultra

La mercantil ‘Apamate Corporate and Trust’ toma su nombre de uno de los árboles ornamentales más emblemáticos de Venezuela, el apamate, célebre por su espectacular floración rosada. Dicha sociedad está administrada por el ciudadano español nacido en Venezuela, Carlos Parra Delgado. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) identificó dicha sociedad durante la investigación del caso Plus Ultra que lidera el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

El auto del juez Calama con el que se imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad hacía varias referencias a la empresa ‘Apamate Corporate and Trust’ y al desaparecido "testaferro" de Zapatero, Francisco Flores. El grupo empresarial Kingdom que creó Flores y su fundación comunicaron el pasado mes de febrero su muerte a los 55 años.

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