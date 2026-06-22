Otra propuesta de Podemos que acaba en la papelera. La formación morada ha visto cómo hace unos días su iniciativa para imponer un cupo trans del 1% en el empleo público fue ampliamente rechazada en el Congreso de los Diputados con 17 votos en contra, 12 abstenciones y sólo seis a favor. Incluso el PSOE ha visto radical esta iniciativa y no votó a favor.

La formación de extrema izquierda, que, en la anterior legislatura fue quién impulsó -a través de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad- y que fue clave en la aprobación de la polémica Ley Trans, registró hace unos meses una proposición no de ley (PNL) en la que argumentaron que "una de cada dos personas trans está en situación de desempleo" y que cuando tienen trabajo, la mayoría de ellas están en posiciones "por debajo de su cualificación". De ahí, la exigencia de que el 1% de las vacantes de los funcionarios se blindasen para este colectivo.

Después de otra derrota, Ione Belarra ha insistido en los últimos días en la "situación de discriminación" que afrontan las personas trans, marcada por "la violencia, el rechazo social y una elevada tasa de desempleo, evidencia de que siguen existiendo barreras estructurales que limitan su acceso a derechos básicos".

La líder morada defiende que no se trata de privilegios sino de herramientas para corregir desigualdades. Del mismo modo, ha pedido a las administraciones cumplir el mandato legal de favorecer la inserción laboral del colectivo, frente a lo que considera una falta de impulso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia.

"Sufren una gravísima discriminación"

Palabras muy similares a las de la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, que ha señalado que "las personas trans sufren una gravísima discriminación en el entorno laboral. Hablamos de miles de personas que son juzgadas antes por su identidad de género, por su expresión de género, que por su currículum. Personas para las que está a la orden del día las entrevistas de trabajo tras las cuales nadie te llama o los despidos invisibles".

No es la primera vez que Podemos intenta colar este tipo de cupos trans. Cuando socialistas y comunistas estaban negociando los últimos flecos de la ley trans allá por el año 2022, Podemos maniobró para reservar puestos de trabajo para este tipo de personas en el ámbito público, incluido a personas que cambiasen su sexo en el DNI. Algo que finalmente quedó fuera de la norma que aprobó el Ejecutivo socialista. Por tanto, con este último fracaso, la formación morada ve como su iniciativa se estrella de nuevo contra el poste.