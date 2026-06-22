De los enchufes a las mordidas: el Tribunal Supremo acredita los delitos de la trama Koldo

El Tribunal Supremo ha probado las diferentes actuaciones que habría llevado la organización criminal integrada por el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Desde los enchufes de Jessica Rodríguez y Claudia Montes hasta los contratos en favor de la empresa Soluciones de Gestión.

Este lunes el Alto Tribunal ha condenado al exministro a 24 años de prisión, a su asesor a 18 y a Aldama a cuatro años y medio aunque este último finalmente ha logrado evitar la cárcel por haber colaborado a lo largo del caso.

En la sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se acredita que los tres integrantes de la organización "convinieron una remuneración mensual, para atender los gastos fijos de José Luis Ábalos, al que se sumarían otras cantidades".

"Se fijó que la entrega sería de abono mensual y por importe de 10.000 euros, que el acusado Víctor de Aldama se comprometió a entregar a los otros dos acusados integrantes del grupo. Esta cantidad se entregó, mensualmente, desde octubre de 2019 hasta el mes de junio de 2022; primero a Koldo García y luego a su hermano Joseba García, que en los meses de octubre y noviembre de 2021 lo recogió en la República Dominicana. Con ello, además de alcanzar la finalidad pretendida, se satisfacían lo que consideraban 'gastos fijos' de José Luis Ábalos", señala el Supremo.

De igual manera, la Sala Segunda hace referencia a que el entramado actuó durante la pandemia para que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, "resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF". De esta manera Aldama se lucraría y una parte iría tambien a parar a los otros dos acusados.

Otra de las actividades realizadas por la trama fue la contratación de la miss Asturias, que el exministro conoció en un mitin en Gijón en 2019, Cluadia Montes, por la empresa Logirail. A raíz de la relación entre ambos, Ábalos escribió a Koldo en octubre del mismo año sugiriendo la contratación de Montes.

"Su asesor contestó: 'Sí. Lo arreglo'. A tal fin, contactó de inmediato con Claudia Montes, quien le hizo llegar su currículum, también unas fotos, con el fin de respaldar su contratación. Solo unos días después, el 16 de octubre, Koldo García remitió ese currículum al entonces presidente de Renfe", recoge la sentencia.

Otra de las personas que se benefició de la relación con Ábalos fue Jessica Rodríguez, con quien mantuvo una "relación sentimental". "El acusado, aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro, concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que Jessica Rodríguez fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral", señala el Supremo.

Una de las compañías beneficiadas por la trama sería la aerolínea Air Europa. Debido a la pandemia del Covid-19 la compañía atravesaba un momento complicado y Víctor de Aldama, quien actuaba como asesor de la compañía, "interesó de José Luis Ábalos, a través de Koldo García, que el Ministerio de Transportes emitiera una nota de prensa, en la que, de alguna manera, se anticipara la concesión del rescate, con la finalidad de tranquilizar a los acreedores de la aerolínea".

Por otro lado, como medio de pago por las gestiones realizas en el rescate de Air Europa, Aldama, junto con Koldo García y el "conocimiento y asentimiento" de Ábalos, gestionaron el alquiler de una vivienda en Marbella para que el exministro pudiera disfrutar de unos días de vacaciones junto a su familia en verano de 2020. Ábalos no llegó a abonar la renta del inmueble.

Algo similar sucedió con la vivienda ubicada en La Alcaidesa comprada por el empresario de hidrocarburos Claudio Rivas, donde el exministro estuvo residiendo y solo abonó dos meses de renta. Todo ello en el marco de las gestiones que se estaban realizando para que la empresa Villafuel consiguiese una licencia de hidrocarburos.

Por último, el Supremo tambien señala que "en ocasiones, se emitieron por parte del gabinete del ministro Jos é Luis Ábalos certificados de movilidad durante el estado de alarma declarado por el Covid-19" y que se realizaron gestiones para "el aplazamiento de pago de la deuda tributaria de Pilot Real Sate S.L".

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