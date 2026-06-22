El hijo de Ábalos carga contra la sentencia del Supremo: "Aldama se va de rositas y mi padre se va a morir en prisión"

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha reaccionado con dureza a la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a su padre a 24 años de prisión por el denominado caso Mascarillas. El alto tribunal también ha impuesto 19 años de cárcel a Koldo García y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

Precisamente la diferencia entre las penas ha centrado buena parte de la indignación mostrada por el hijo del exdirigente socialista. En declaraciones a Cuatro, ha denunciado lo que considera una resolución profundamente injusta y ha asegurado que, a partir de ahora, el conflicto se recrudecerá.

"Ahora sí que se va a liar", ha afirmado con contundencia, lamentando además la diferencia de penas entre su padre y Víctor de Aldama. "Aldama se va de rositas y mi padre se va a morir en la cárcel", ha sentenciado.

Según ha relatado en el programa En boca de todos, la resolución del Supremo ha caído como "un jarro de agua fría" sobre su entorno más cercano. De hecho, estaba previsto que interviniera en directo poco después de conocerse el fallo, aunque pidió unos minutos antes de entrar por el fuerte impacto emocional que provocó la noticia en su familia.

El hijo del exministro ha reconocido además la dureza del momento que atraviesan. "En mi familia hay mucha gente llorando en este momento", trasladó a la cadena antes de su intervención.

Críticas a la sentencia

Durante su comparecencia televisiva, Víctor Ábalos ha cuestionado con dureza el fallo del alto tribunal, al que ha calificado de "condena ejemplarizante". Según ha sostenido, la sentencia trasciende el caso concreto de su padre y lanza un mensaje al conjunto de la clase política.

"Lo que veo son barbaridades. Esto no cabe en un Estado de derecho", ha señalado, para añadir que se trata de "avisos a navegantes para que otros pongan sus barbas a remojar".

Pese al duro golpe judicial, Víctor Ábalos ha defendido que su familia no piensa rendirse y ha insistido en que seguirán luchando por demostrar la inocencia del exministro. En ese sentido, ha subrayado que el fallo no supondrá el final de su batalla judicial ni personal.

"Hoy es un día para que unos pocos estemos muy preocupados y unos muchos estén muy contentos, pero mañana nos veremos a la inversa", ha afirmado. "No van a poder con mi padre, no van a poder con nosotros. Vamos a seguir luchando hasta que quede un miligramo de esfuerzo, todo por la inocencia de mi padre", ha añadido.

Duras palabras contra la Justicia

El hijo de Ábalos también ha descrito la jornada como uno de los momentos más difíciles que ha vivido a nivel personal. Ha reconocido el fuerte impacto emocional que ha supuesto conocer la condena y ha expresado su temor por el futuro de su padre.

"Hoy es un día muy duro. He pasado momentos muy jodidos en mi vida, pero este es el peor", ha confesado. "Mi padre no puede estar muerto en vida. Y va a tener fuerzas para seguir adelante, levantarse una y mil veces, porque siempre nos ha valido la pena hacerlo", ha señalado.

Además de cargar contra la sentencia, Víctor Ábalos ha extendido sus críticas al funcionamiento de la Justicia en España, diferenciando entre jueces y fiscales y lo que ha definido como un problema estructural del sistema judicial.

"¿Quién va a creer en la Justicia en este país?", se ha preguntado. "El problema no es de los jueces ni de los fiscales, es de la Justicia de base. Está podrida la Justicia. Cuando no es justa, cuando es ejemplarizante, no hay Justicia", ha concluido.