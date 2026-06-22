El Tribunal Supremo ha condenado por unanimidad al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel y al que fuera su asesor Koldo García a 19 años’ por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada ‘caso mascarillas. El Alto Tribunal ha condenado además al empresario Víctor de Aldama a una pena de 4 años y medio de cárcel, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.

El juicio a la trama Koldo comenzó en el Supremo el pasado 7 de abril y se extendió hasta el 6 de mayo. La Fiscalía Anticorrupción solicitó para el exministro 24 años de prisión y 19 años y medio para Koldo. De igual manera, para Víctor de Aldama, el empresario vinculado a la trama, la Fiscalía solicitó 7 años. El tribunal que ha dictado la sentencia está integrado por los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente y ponente), Manuel Marchena. Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Javier Hernández, Eduardo de Porres y Susana Polo.

La sentencia de 224 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, concluye que los tres acusados Ábalos, Koldo y Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.

Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, es decir, de Jessica Rodríguez y Claudia Montes.

También el pago del piso a Jessica Rodríguez en Plaza de España, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de la aerolínea de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel.

La sentencia destaca además el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.

El cumplimiento efectivo de las penas

El Supremo señala que el total de la pena de Ábalos es veinticuatro años y tres meses de prisión, en aplicación de la regla prevista en el art.76 del Código penal, supone un máximo de cumplimiento efectivo de quince años y dieciocho meses de prisión.

Respecto a Koldo García, se le condena por los mismos delitos, a una pena inferior, 19 años. La Sentencia señala que, desde el punto de vista objetivo, cabe destacar la gravedad de los hechos; y, desde el punto de vista subjetivo, este acusado ha mantenido un papel principal en la trama delictiva que esta resolución describe, ya que se halla en la génesis de la organización criminal constituida, participa en el reparto de papeles de manera activa, influye decisivamente, con gestiones personales, en la adjudicación de contratos públicos, se encarga de "arreglar" (sic) la contratación de personas en entidades del sector público y solicita y gestiona la obtención de dádivas. Sin embargo, ocupa una posición funcionarial subordinada respecto del anterior acusado, del cual es tan solo un asesor.

Respecto a Víctor de Aldama Delgado es condenado a 4 años y medio. En el caso de este acusado, el Tribunal aprecia la atenuante analógica de colaboración, como muy cualificada, y acuerda la rebaja de la pena en dos grados, respecto del delito de organización criminal y el delito continuado de cohecho, así como la rebaja en un grado respecto del resto de delitos objeto de condena.

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