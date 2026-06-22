El Supremo señala que la trama Koldo deteriora "la confianza ciudadana en el sistema político"

El Tribunal Supremo califica el caso Koldo como un asunto grave que deteriora la confianza de los ciudadanos españoles en el sistema político y que compromete la estabilidad del sistema democrático.

La Sala Segunda del Supremo ha condenado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos a 24 años de prisión; al que fuera su asesor, Koldo García, a 18 años; y al empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama a 4 años y medio aunque no tendrá que pisar de nuevo la cárcel por haber colaborado con la justicia.

"En consecuencia, tiene una vis expansiva, que va más allá de su daño económico o de la violación de los deberes por parte de los servidores públicos. Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema", señala la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, sobre la corrupción política .

La Sala segunda argumentan que, en este caso, la corrupción ejercida desde altas instancias del estado "debilita los contrapesos institucionales y compromete la igualdad de los ciudadanos ante la ley".

"Esta perspectiva permite comprender la corrupción no solo como un ilícito económico, sino como un fenómeno que afecta a la integridad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, y a la confianza en su funcionamiento. En muchos casos, supone un mecanismo de acceso, mantenimiento o explotación del poder para fines ilícitos: desmantelar controles institucionales, apropiarse de recursos públicos, manipular decisiones administrativas o condicionar políticas públicas en beneficio propio o de terceros. Su gravedad radica en que erosiona los fundamentos del Estado democrático, al distorsionar la finalidad del poder público y convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares", añade.

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