El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz ha anunciado que tiene previsto gastar más de 670 millones de euros para la acogida de refugiados en España entre julio de 2026 y junio de 2027, según se desprende de la resolución publicada el viernes de la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este anuncio llega en un momento de colapso migratorio que sufre España, que ve como los servicios públicos están cada vez más saturados, a la vez que la población residente en España no deja de crecer.

La medida impulsada por el Ejecutivo socialista establece un calendario detallado de plazas y los precios de referencia diarios por refugiado, blindando el sistema con mecanismos de flexibilidad presupuestaria de hasta un 15% para poder reaccionar ante crisis migratorias imprevistas.

Los precios de referencia por plaza y día de los extranjeros atendidos han sido establecidos por la Secretaría de Estado de Migraciones y fijan unas tarifas de entre 51 y 55 euros diarios por extranjero en la Fase de Valoración Inicial, mientras que en la Fase de Acogida Estándar rondan entre 50 y 58 euros diarios. Por su parte, en los casos de atención a personas vulnerables, el ministerio de Elma Saiz ha señalado que va a gastar entre 64 y hasta 150 euros diarios en los casos de "vulnerabilidad reforzada".

En la misma línea, el departamento establece que aquellas organizaciones autorizadas —muchas de ellas ONG— a las que se les asigne la gestión de 100 o más plazas de refugiados deberán dedicar al menos el 2% del total de sus plazas a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Estos fondos, que podrán ser cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), se canalizarán mediante el modelo de acción concertada.