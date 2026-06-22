Hazte Oír: "Hay jueces que no se doblegan ante las presiones del PSOE"

Nona Lozano, la letrada y portavoz de la asociación Hazte Oír, que ha participado como acusación popular en el proceso judicial en el que han sido condenados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, ha celebrado que "hay jueces que no se doblegan ante las presiones del PSOE".

El Tribunal Supremo ha condenado por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel y al que fuera su asesor Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada caso mascarillas. El Alto Tribunal ha condenado además al empresario Víctor de Aldama a una pena de 4 años y medio de cárcel, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

A la salida del Tribunal Supremo, la portavoz ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación que "hay jueces que no se doblegan a las presiones del Partido Socialista y del Gobierno": "Sin duda alguna es una sentencia histórica, hablamos de la ex mano derecha de Pedro Sánchez, el exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, sentenciado a 24 años de prisión; de su mano derecha, Koldo, a 19 años".

Asimismo, ha celebrado que el Tribunal Supremo haya tenido en cuenta que Aldama ha colaborado con la Justicia: "Se ha tenido en cuenta la colaboración con la justicia. Esto pone en una situación muy complicada al Partido Socialista, y lo saben. Saben que ahora mismo, en los diferentes casos de corrupción del macrocaso PSOE, hay diferentes derivadas y, en esas investigaciones de organización criminal se tendrá en cuenta, porque esto es el Tribunal Supremo y hay jurisprudencia de tener en cuenta lo que dice el Supremo". En este sentido, ha destacado que es "un aviso en positivo" para varios de los implicados en el caso Plus Ultra y el caso de las cloacas del PSOE.

"Pretenden doblegar la independencia judicial".

Además, la portavoz de la asociación ha asegurado que es "un día agridulce" debido a que, mientras que el Supremo ha hecho Justicia con la trama Koldo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el primer paso para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Por otro lado, no puedo obviar una muy mala noticia y es que las presiones del PSOE y del presidente Sánchez están teniendo justamente un objetivo, que es frustrar la independencia judicial", ha explicado Lozano antes de destacar que "nos encontramos en un momento crucial para España" debido a los constantes ataques que, a su juicio, están sufriendo los distintos jueces que han investigado la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez: "Pretenden doblegar la independencia judicial".

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