La acusación popular de Iustitia Europa ha solicitado la suspensión urgente del pleno programado para este lunes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se debatirá imponer medidas disciplinarias contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso en el que se investiga a Begoña Gómez.

El CGPJ se reunió este domingo después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase su "más enérgica queja" ante la imposición de medidas cautelares por parte de Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, sobre quien ha ordenado la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en sede judicial. Al no haber llegado a un acuerdo, el CGPJ ha programado una reunión para este lunes a las 09:00.

Iustitia Europa ha presentado un escrito urgente ante el órgano judicial pidiendo que se suspenda el pleno y que se paralice cualquier actuación encaminada a reprender al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La acusación popular entiende, de esta forma, que el CGPJ no puede deliberar una respuesta contra Peinado sin informar previamente a la Audiencia Provincial, que ha apoyado en numerosas ocasiones las actuaciones de Peinado durante el proceso de instrucción.

"La organización considera que nos encontramos ante una cuestión de extraordinaria gravedad constitucional que trasciende a la propia persona del magistrado y afecta directamente a la independencia judicial, a la separación de poderes y al sistema de garantías previsto por la Constitución Española", explican desde Iustitia Europa.

En este sentido, defienden que las medidas cautelares son un acto procesal contra el que cabe imponer recurso, no constituyendo así ninguna medida firme: "Su vigencia depende de la evolución de la instrucción y su control corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales superiores mediante el sistema de recursos legalmente establecido". De hecho, advierten al Consejo de que, si impusiera algún tipo de medida disciplinaria, estaría "prejuzgando cuestiones que todavía deben ser examinadas por el órgano jurisdiccional competente. Estaríamos ante una injerencia hacia el poder judicial independiente, directa en una cuestión sometida al control de los tribunales".

"No podemos permitir que el Consejo General del Poder Judicial se convierta en una tercera instancia judicial. Las resoluciones judiciales se recurren. No se castiga a los jueces por dictarlas. Si el CGPJ entra a valorar el contenido jurídico de una resolución recurrible, estará invadiendo competencias reservadas exclusivamente a jueces y tribunales", ha asegurado Luis María Pardo, líder de Iustitia Europa y letrado encargado del caso de Begoña Gómez.

El partido recuerda que los socialistas crearon una presunta cloaca para intentar dinamitar los procesos judiciales que investigaban la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Precisamente, uno de los objetivos de la cloaca del PSOE era Juan Carlos Peinado, sobre quien Leire Díez y otras personas vinculadas a la cloaca querían buscar información comprometida.

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