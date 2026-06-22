La Universidad del País Vasco rebaja de 76 a 11 los ceros en euskera a alumnos castellanohablantes

La polémica por la corrección del examen de euskera en la PAU vasca ha evidenciado diferencias entre el Departamento de Educación y la Universidad del País Vasco (EHU). Tras el aluvión de reclamaciones y la revisión masiva de calificaciones, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha exigido cambios en el sistema de corrección y mayor transparencia en los tribunales encargados de evaluar las pruebas.

El detonante han sido las calificaciones registradas en la convocatoria de este año, donde 168 alumnos recibieron un cero en el examen de euskera. Según los datos aportados, muchos de ellos procedían de centros concertados de Vizcaya con el castellano como lengua habitual de enseñanza. Parte de esas notas ya han sido corregidas: la EHU ha revisado 65 de los 76 ceros inicialmente asignados por uno de los correctores.

Más allá de las rectificaciones, el foco está ahora en el funcionamiento del sistema. Pedrosa ha pedido conocer la identidad de los correctores de los 41 tribunales que han evaluado este año a más de 13.000 alumnos. También reclama cambios organizativos para evitar que determinados centros queden concentrados en tribunales concretos, una circunstancia que, según Educación, puede generar un riesgo de concentración de percepción de desigualdad.

Los tribunales señalados

Los datos aportados por Educación han disparado aún más la controversia. De los 168 ceros contabilizados en la prueba de euskera, 108 se concentran en solo dos tribunales: 80 en el número 11 y 28 en el número 12.

La distribución de estas notas ha reforzado las dudas sobre la uniformidad de los criterios de corrección. Desde la universidad se insiste en que el proceso se ajusta a normas objetivas, pero la concentración de suspensos severos en un número reducido de tribunales ha situado el procedimiento bajo el foco.

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha defendido públicamente el procedimiento y ha apelado a las garantías del sistema. Según explicó, en las materias lingüísticas existe una penalización de hasta dos puntos por errores ortográficos y gramaticales. En su intervención, recordó que esos criterios eran conocidos por alumnado y correctores antes de la prueba.

Sin embargo, Bengoetxea también ha admitido un punto sensible del proceso: aunque la identidad de los estudiantes se protege mediante códigos, los examinadores sí pueden identificar el centro educativo del que procede cada examen.

Miles de revisiones tras las notas

La polémica no se ha limitado al examen de euskera. Según la EHU, se han presentado 1.778 reclamaciones en esta asignatura, además de 1.193 en Lengua y Literatura y 1.137 en Inglés.

El rector ha asegurado que el 46,8% de las revisiones han terminado con una subida de nota, aunque no ha detallado en cuántos casos el incremento ha superado los dos puntos, umbral que obliga a activar una revisión adicional.

Educación considera que lo ocurrido ha puesto de manifiesto carencias en la coordinación entre ambas instituciones y reclama nuevos protocolos de comunicación con la EHU. Según la información disponible, la universidad no advirtió al Departamento de Educación de lo que estaba ocurriendo con las notas de euskera antes de intentar hacerle corresponsable de la planificación y corrección de los exámenes.