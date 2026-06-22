Las medidas excepcionales para la noche de San Juan por la tórrida ola de calor

Prohibición de hacer fuego, zonas acotadas y drones de vigilancia son algunas de las medidas excepcionales tomadas por las comunidades y los municipios españoles para evitar que las celebraciones de la noche de San Juan, que este 23 de junio coincidirán con una ola de calor, aumenten el riesgo de incendios.

También los espectáculos de pirotecnia sufrirán limitaciones en una noche que puede ser tropical (+20 grados) o incluso tórrida (+25) en muchos puntos del territorio, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Ayuntamiento de Valencia ha preparado un dispositivo especial con más de 300 agentes del cuerpo policial y drones de vigilancia preventiva en las playas.

Los bomberos instalarán en el paseo de La Malva-rosa una autobomba y se prestará atención especial a las playas del sur, en las que está prohibido encender hogueras para proteger la integridad del Parque Natural de la Albufera y del bosque de la Dehesa de El Saler. También se movilizará la unidad de drones para garantizar en todo momento la seguridad del parque.

En Cataluña para encender hogueras es necesaria una autorización de los municipios, pero en general los consistorios no las permiten en las playas. Tampoco están permitidas a 15 metros de la fachada de un edificio ni en terrenos forestales.

Si se hacen hogueras sobre un pavimento de asfalto, se recomienda un mínimo de 10 cm de grosor de arena.

En las playas de Barcelona no están permitidos ni petardos ni hogueras, si bien el Ayuntamiento autoriza algunas decenas de hogueras en otros puntos de la ciudad.

Restricciones

Andalucía celebrará la noche de San Juan con restricciones, toda vez que la comunidad tiene activado el plan contra incendios. En las playas urbanas tienen la última palabra los ayuntamientos.

En Málaga están prohibidas las hogueras directas en la arena. La tarde del 23 se habilitarán cinco puntos de depósito de materiales "para asegurar el uso seguro de las playas".

Uno de los elementos más característicos de esta celebración en Málaga capital es júa, "un monumento efímero que se quema". El júa municipal de este año lleva por título "De un invierno borrascoso a un verano saleroso" y precisamente busca simbolizar la quema del temporal y el tiempo inestable.

En Marbella, de forma excepcional, el Consistorio autorizará la realización de hogueras por particulares en zonas concretas de la costa.

En Cádiz capital estará prohibido hacer fuego en la playa, lo mismo que en El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera o Chipiona. En Barbate sí habrá hogueras, puesto que las organiza el Ayuntamiento.

En Albox habrá fuego en el barrio de San Juan de la localidad almeriense.

Zonas acotadas

Las hogueras volverán a Castilla y León, aunque sólo en zonas acotadas de los municipios y con prohibiciones en el medio rural debido a la declaración de riesgo alto de incendios del pasado 12 de junio y a la resolución de alerta por riesgo alto de incendios, activa desde el pasado sábado por la ola de calor.

Tras esta medida, Ponferrada (León) decidió suspender o aplazar la citas con las hogueras y Miranda de Ebro (Burgos), que el año pasado autorizó una decena de fogatas por San Juan, también ha cancelado.

León se ha dado de plazo hasta la tarde de este lunes para ver si se enciende la hoguera dedicada a la reina Urraca I.

En otras capitales de provincia sí habrá fuegos en espacios habilitados y con estrictas medidas de seguridad, como en la playa fluvial de Las Moreras, en Valladolid.

En el medio rural se prohíbe cualquier fuego. Dispone de un permiso específico el ritual del Paso del Fuego y las fiestas de las Móndidas del municipio soriano de San Pedro Manrique, declarados Bien de Interés Cultural.

San Juan es también una de las fiestas grandes de Las Palmas de Gran Canaria, que conmemora su fundación, pero en la celebración no hay hogueras. De hecho, está prohibido encenderlas.

Además, desde el 1 de junio están activadas en toda Gran Canaria las medidas previstas para el periodo de riesgo de incendios forestales, que restringe el uso de pirotecnia en lugares cercanos a espacios forestales o protegidos.

Galicia se prepara para celebrar San Juan con sus habituales hogueras y sardinas asadas, pero con restricciones que varían según el municipio.

En La Coruña, donde es fiesta de interés turístico internacional, se ha preparado un dispositivo de un millar de personas. Un proyecto piloto ha asignado parcelas en Riazor a asociaciones, que se comprometen a limpiar el terreno.

Vigo prohíbe las hogueras y solo podrán encender fuegos los colectivos "debidamente constituidos" bajo autorización del Ayuntamiento.

Tampoco se podrán hacer hogueras en las playas de municipios como Nigrán (Pontevedra), que contará con un dispositivo de vigilancia con drones para impedir que se caven grandes agujeros en Playa América y Panxón.

Las autorizaciones municipales están supeditadas al índice de riesgo de incendio forestal. Si llega a nivel extremo quedarán revocadas de forma automática, lo que no es descartable debido a la ola de calor.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja ha prohibido las hogueras de la noche de San Juan y los fuegos artificiales debido a que, a lo largo de esta semana, la región sufrirá una extraordinaria e intensa ola de calor y las previsiones meteorológicas anuncian un elevado riesgo de incendios forestales en la región.

También ha acordado la clausura para su uso de todos los asadores, homologados y no homologados, localizados en La Rioja; y la prohibición de las concentraciones lúdicas que conlleven el uso del fuego en terrenos no urbanos.

Pirotecnia

Aunque en Extremadura las hogueras no son muy numerosas, la normativa ha hecho hincapié en la prohibición de material pirotécnico en aquellos municipios donde la Aemet determine que el riesgo diario de incendios forestales sea "muy alto" o "extremo".

Ya se aplicó en Badajoz el pasado viernes al suspenderse los fuegos artificiales con los que iba a inaugurarse su Feria de San Juan.

En período estival, en la zona sur de Navarra, se prohíbe el uso de fuego en espacios abiertos con fines recreativos. Se incluyen las barbacoas o cualquier otra instalación exterior y las áreas de descanso de las vías de comunicación. La prohibición afecta también a todos los utensilios generadores de calor o fuego, como el camping-gas.

En Cantabria está prohibido prender las hogueras cuando la velocidad del viento supere los 25 kilómetros por hora, la temperatura se eleva por encima de los 30 grados o si el riesgo de incendio es muy alto o extremo.

En Mallorca no es legal encender hogueras en la playa indiscriminadamente, ni en Palma ni tampoco en el resto de la isla. Solo se pueden encender en sitios concretos de playa que cada ayuntamiento haya designado previamente.

En Madrid si las hogueras se hacen en un casco urbano es competencia municipal y habitualmente informan a bomberos y piden un retén. Fuera del casco urbano hay que pedir permiso a la Dirección General de Emergencias y cumplir un condicionado.

En Ceuta únicamente se realiza una hoguera central. Este año se ha eliminado el espectáculo de fuegos artificiales para sustituirlo por uno de drones.