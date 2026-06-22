Muere Ignacio Gordillo, histórico fiscal de la Audiencia Nacional y azote de ETA

Ignacio Gordillo, uno de los fiscales más emblemáticos y valientes de la historia reciente de España, ha muerto a los 75 años de edad. Con su marcha, desaparece un pilar fundamental en la lucha jurídica contra la banda terrorista ETA y el crimen organizado.

Gordillo formó parte de una generación de fiscales inquebrantables que, desde la Audiencia Nacional —donde ejerció entre 1980 y 2010—, defendió la libertad y el Estado de Derecho en los años más sangrientos del terrorismo separatista. Bajo su acusación se juzgaron casos históricos como los secuestros de Ortega Lara y Publio Cordón, o los atentados contra la casa cuartel de Zaragoza y la Plaza de la República Dominicana en Madrid.

"La ley es el único camino para derrotar al terror", solía defender Gordillo, quien siempre se mantuvo firme frente a las presiones políticas y las amenazas de los criminales.

Tras abandonar el Ministerio Público en 2010, continuó su brillante carrera en el sector privado como abogado y volcó su experiencia en la docencia universitaria, formando a las nuevas generaciones de juristas en los valores constitucionales que él siempre defendió con orgullo.