Peinado cita a Begoña Gómez y a su asesora este miércoles para que entreguen su pasaporte

El juez Peinado ha citado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez para que acuda a hacer entrega de su pasaporte después de que el magistrado impusiese esa mediada cautelar junto a la prohibición de salir del territorio nacional y las comparecencias quincenales en el juzgado.

Begoña Gómez se encuentra investigada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, el juez Peinado abrió el pasado jueves una pieza separada para investigar al empresario Juan Carlos Barrábes por unos posibles delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea.

Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, donde se requiere a Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, "para que comparezcan el próximo día 24/06/2026 a las 18:00 horas a fin de notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre. Debiendo comunicar a este Juzgado si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

El magistrado ha adoptado estas medidas tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes donde se vivieron momentos de "máxima tensión" entre el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, y el propio juez Peinado.

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