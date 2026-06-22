El Consejo General del Poder Judicial ha decidido remitir el auto del juez Juan Carlos Peinado al promotor de acción disciplinaria después de la queja del ministro Fernando Grande-Marlaska por su argumentación a la hora de imponer medidas cautelares a la esposa del presidente del Gobierno. Esta aseguraba que su escolta policial podría ayudarla en su fuga.

El CGPJ se reunió este domingo después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase su "más enérgica queja" ante la imposición de medidas cautelares por parte de Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, sobre quien ha ordenado la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en sede judicial. Al no haber llegado a un acuerdo, el CGPJ programó una reunión para este lunes a las 09:00.

La votación se ha saldado con cuatro votos a favor y cuatro en contra, lo que dejaba la decisión en el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, que ya se había pronunciado a favor de enviar el auto al promotor de acción disciplinaria para que este estudiase si Peinado había cometido alguna falta. En este contexto los vocales del Consejo José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera han emitido un voto particular al que ha tenido acceso Libertad Digital explicando su posición en contra de remitir el auto al promotor de acción disciplinaria.

Estos recuerdan que el magistrado simplemente ha expuesto los motivos que le llevan a pensar la conveniencia de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno y que esta decisión es recurrible: "Esa decisión es estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación". Por ello, argumentan que no es el CGPJ el órgano que debe decidir a este respecto, sino que corresponde a la Audiencia Provincial tomar una decisión al respecto de las actuaciones de Peinado. De hecho, citan hasta tres sentencias en las que el Tribunal Supremo así lo avala, alegando que esta es jurisprudencia suficiente como para no actuar en contra del criterio del Alto Tribunal.

"Cualquier actuación del CGPJ sobre este particular supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso; afectando a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial", sentencian los citados vocales del órgano judicial.

Por su parte, los otros cuatro magistrados justifican su decisión asegurando que "el artículo 418.5 LOPJ establece como falta grave ‘el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial’".

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