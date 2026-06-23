Una nueva avería eléctrica hunde la alta velocidad y aísla por tren a media Andalucía

Un fallo en el suministro eléctrico detectado poco antes de las 20:30 horas de este martes ha obligado a interrumpir por completo la circulación de la línea ferroviaria de alta velocidad entre la estación de Sevilla-Santa Justa y Guadajoz (Carmona), dejando sin servicio la conexión en ambos sentidos entre la capital andaluza, Córdoba, Málaga y Madrid. La avería afecta de forma masiva tanto al tráfico de viajeros de larga distancia como a las redes de Media Distancia y al núcleo de Cercanías sevillano.

🔴 Interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Sevilla debido a una incidencia en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla SJ y Guadajoz. ❌Además de los trenes de AV, también se encuentran afectados trenes de Media Distancia y Cercanías… — InfoRenfe (@Inforenfe) June 23, 2026

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la incidencia técnica mantiene cortados dos tramos estratégicos. El trayecto entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, que opera en ancho estándar para la Alta Velocidad, y el tramo entre la terminal central sevillana y la localidad de Brenes, correspondiente al trazado de ancho convencional. Como consecuencia de este doble bloqueo, el transporte ferroviario de la región andaluza se encuentra prácticamente paralizado en sus arterias principales.

La avería está provocando demoras generalizadas y retenciones en cadena que impactan a todos los operadores ferroviarios que transitan por la zona, según fuentes de Renfe. Por su parte, la compañía privada Iryo ha concretado que sus sistemas han registrado una caída drástica de tensión en la infraestructura entre Sevilla y Majarabique, lo que mantiene paralizadas varias de sus líneas.

Quejas por el calor y la falta de aire acondicionado

Los usuarios han manifestado quejas debido al calor y a la falta del aire acondicionado en diferentes estaciones provocado por el fallo eléctrico.

Sois unos sin vergüenzas que con esta ola de calor no pongais en pleno Atocha el aire acondicionado — Ferchu :) (@fer_stay_strong) June 23, 2026

Medidas de urgencia y trabajo a contrarreloj

Ante la gravedad del incidente y el volumen de pasajeros retenidos en plenas horas pico, Renfe ha anunciado oficialmente a través de sus canales de comunicación la activación de medidas de contingencia, habilitando los cambios y anulaciones de billetes de forma totalmente gratuita para todos los viajeros afectados en la línea afectada Madrid-Sevilla.

La falta de suministro eléctrico y los daños en la catenaria han sido provocados por la caída de un cable de alta tensión, que no es titularidad de Adif, sobre la infraestructura ferroviaria. https://t.co/u2xtvDl865 — INFOAdif (@InfoAdif) June 23, 2026

Equipos de técnicos de Adif se han desplazado de inmediato a los tramos afectados y trabajan a contrarreloj sobre el terreno con el objetivo de subsanar el fallo en el tendido eléctrico y restablecer la normalidad en la circulación. Desde sus canales oficiales han comunicado que "la falta de suministro eléctrico y los daños en la catenaria han sido provocados por la caída de un cable de alta tensión, que no es titularidad de Adif".

Cancelaciones en Bilbao

Una avería en la climatización de los trenes de Renfe ha provocado cancelaciones y fallos en el servicio de trenes de Renfe.

No hace falta mirar al otro lado de los Pirineos... Oleada de cancelaciones en Bilbao por fallo del sistema de climatización en los trenes de Renfe. https://t.co/eRpPDRfoZi pic.twitter.com/DL5wb7BUUt — Galder Agudo 🔻 (@Galder_Agudo) June 23, 2026

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