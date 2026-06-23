Carlos Cuesta desmonta el relato del PSOE sobre los "fachas con toga" con la hemeroteca de las condenas al PP

El panorama político español está sacudido por un flujo incesante de novedades judiciales que cercan al Partido Socialista. Carlos Cuesta arrancó su editorial con la contundente condena de 24 años y 3 meses de prisión dictada por el Tribunal Supremo contra el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el marco del caso Mascarillas. Una sentencia histórica a la que se suman los 19 años de cárcel para Koldo García Izaguirre y los 4 años y medio para el empresario Víctor de Aldama, cuya pena se ve atenuada por su colaboración con la justicia.

Sin embargo, la actualidad no da tregua. Cuesta desveló un nuevo registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria bajo acusaciones de organización criminal, blanqueo y tráfico de influencias, al tiempo que analizó el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Este documento apunta directamente a Santos Cerdán, el señalado por Pedro Sánchez para "regenerar" el partido, quien presuntamente comandaba una doble estructura infiltrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Según la investigación, la trama habría gestionado comisiones de entre el 10% y el 15% en contratos públicos y rescates amañados —como el de la empresa Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros— presuntamente vinculados a concesiones políticas al PNV para asegurar la permanencia de Sánchez en el Ejecutivo.

La reacción del Gobierno: El mantra del lawfare

Ante este asedio judicial, que ya cuenta con la implicación de la UCO, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción, la estrategia del Ejecutivo ha sido la de arremeter contra el estamento judicial bajo el pretexto del lawfare o persecución política. Portavoces del Gobierno y ministros han calificado públicamente a los magistrados de "fachas con toga", argumentando que las sentencias y los sumarios carecen de base probatoria.

Durante el programa se reprodujeron las declaraciones de miembros del entorno socialista y del Ejecutivo criticando las decisiones judiciales. Entre ellas, las del ministro Óscar López, quien afirmó haber visto condenar a un Fiscal General del Estado sin pruebas y criticó la redacción de sumarios comparándolos con obras literarias para el Premio Planeta. Asimismo, otros portavoces manifestaron su esperanza de que los órganos superiores "pongan orden" en lo que calificaron como un procedimiento anómalo y errático, cuestionando si estas causas buscan eliminar la impunidad o violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente.

Cuesta respondió con extrema dureza a estas manifestaciones, advirtiendo que atacar la separación de poderes e intentar restar competencias a los jueces independientes para otorgárselas a una fiscalía dependiente del Ejecutivo es un camino directo hacia la pérdida de la democracia.

El "búmeran" de la hemeroteca: los datos frente a los insultos

Para desmontar la tesis oficial de que existe una "horda fascista" en los tribunales dedicada a perseguir a la izquierda, Cuesta realizó un pormenorizado repaso del historial del tribunal que ha condenado a Ábalos, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta junto a jueces como Manuel Marchena, Andrés Palomo del Arco, Susana Polo, Julián Sánchez Melgar, Eduardo de Porres y Javier Hernández García.

Las cifras de las sentencias previas de estos mismos jueces contra el Partido Popular resultan demoledoras para el relato gubernamental. Cuesta recordó que, en mayo de 2018, los magistrados Martínez Arrieta y Palomo del Arco confirmaron la sentencia del caso Gürtel-Fitur, imponiendo penas de entre 3 y 13 años de cárcel a once acusados por amañar contratos con la Generalitat Valenciana. Esta resolución, de la que Martínez Arrieta fue ponente, se dictó apenas unos días antes de la moción de censura que derribó al gobierno de Mariano Rajoy. Entre los condenados de la trama se encontraban Pablo Crespo (13 años y 3 meses), Francisco Correa (13 años), Álvaro Pérez (12 años y 3 meses) y la exconsejera valenciana Milagrosa Martínez (9 años).

El repaso continuó con el magistrado Andrés Palomo del Arco, quien formó parte del tribunal que en octubre de 2018 confirmó la condena de 4 años y medio de prisión para el exministro de Economía del PP, Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid, en un proceso que obligó a devolver más de 12 millones de euros a un total de 63 exdirectivos vinculados mayoritariamente al espectro político de la derecha. Por su parte, Manuel Marchena fue el encargado de condenar en julio de 2013 a Jaume Matas, expresidente balear del PP, a 9 meses de prisión e inhabilitación por un delito de tráfico de influencias en el caso Palma Arena.

Finalmente, el periodista puso el foco en la pieza principal del caso Gürtel, ratificada por unanimidad en octubre de 2020 por magistrados como Susana Polo, Eduardo de Porres y, de nuevo, Palomo del Arco. Aquella sentencia histórica desmanteló la estructura financiera del PP con penas de 51 años de cárcel para Francisco Correa, 40 años para el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, 36 años para Pablo Crespo y 29 años para el extesorero del PP, Luis Bárcenas, además de una condena de casi 13 años para su esposa, Rosalía Iglesias. Cuesta subrayó que muchas de estas penas fueron incluso elevadas por el propio Supremo y que supusieron multas de casi 4 millones de euros para los cabecillas.

El varapalo de la querella contra el Juez Peinado

Para cerrar su intervención, Cuesta hizo alusión a las investigaciones sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, dirigidas por el juez Juan Carlos Peinado. Recordó que la querella por prevaricación que Pedro Sánchez interpuso contra dicho juez recibió un rechazo absoluto y unánime por parte de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El tribunal catalogó el recurso del Ejecutivo como un planteamiento sin fundamento legal, avalando que el juez Peinado se ha limitado a administrar justicia.

"Ellos con sus mentiras, nosotros con datos", concluyó Cuesta, sentenciando que el desglose de resoluciones demuestra que el Tribunal Supremo no actúa por ideología, sino por la estricta aplicación del Código Penal ante los casos de corrupción.