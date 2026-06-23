El 'Bigotes' se arrepiente de no colaborar con las justicia: "Fui un gilipollas"

Uno de los condenados en el caso Gürtel, Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, ha aconsejado colaborar con la Justicia a los investigados en los casos de corrupción que cercan al PSOE, al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano. Y ha reconocido sentirse "gilipollas" por no colaborar con la justicia, justo después de ver como el empresario Víctor de Aldama se ha librado de ir a prisión tras colaborar en las investigaciones.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Libertad Digital, el que fuera socio de Francisco Correa, ambos condenados por la trama Gürtel, ha asegurado que empezar a colaborar con la justicia nace de cuando se asume que se ha metido la pata y, si el arrepentimiento es sincero, "colaboras".

Según ha explicado, en su caso, nadie le dijo que podía sentarse con la Fiscalía y decir lo que supiera porque cree que tuvo "malos abogados". De hecho, ha explicado que cuando saltó la noticia de que le habían regalado los trajes a Francisco Camps, él lo negó hasta cansarse: "Creía que era lealtad y lo que pasó es que fui un gilipollas".

El Bigotes también recuerda que fueron a declarar desde el sastre hasta empleados de la empresa que describían incluso cómo era el salón de Camps cuando iban a probarle los trajes a su casa. Sin embargo, ha recordado que un jurado popular le absolvió a Camps a pesar de que "todo el mundo decía que el jurado estaba contaminado, que le iban a machacar y, al final, le absolvieron".

Por ello, ha instado a colaborar con la Justicia a personas como el empresario Julio Martínez, presunto testaferro y amigo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

74 años de cárcel

Tras los juicios, ha señalado que Francisco Correa fue condenado a 236 años de cárcel y él, a 74. El primero "se ha chupado" 13 años de prisión, ha devuelto todo el dinero y su patrimonio se está subastando en la Audiencia Nacional, según ha precisado, y él lleva nueve años y medio cumplidos y no le han embargado patrimonio "porque no tenía nada de nada".

Álvaro Pérez ha asegurado que él entró en prisión pensando que no había hecho nada y ha explicado que hay un proceso para darte cuenta de que "has cometido una serie de delitos y que los tienes que asumir y reconocer". A partir de ahí, ha confesado que lleva muchos años colaborando con la Justicia y que lo seguirá haciendo. Algo que ha aconsejado a cualquiera que cometa un delito y reconozca y asuma que lo ha hecho.

Además, ha asegurado que seguro que ayer el exministro José Luis Ábalos en su celda, cuando le cerraran la puerta después de la sentencia, pediría a Dios morirse. "Sé lo que siente Ábalos; cuando se quedó solo en la soledad de su celda lo único que querría es morirse", ha exclamado recordando que él quiso morirse y lloró hasta cansarse cuando supo, en el patio de la cárcel, que iba a tener que cumplir 18 años.