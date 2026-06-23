El Gobierno pagará el alquiler a 'víctimas' de violencia de género

El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo ha anunciado que va a proporcionar viviendas públicas a aquellas mujeres que tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género con ayudas de hasta el 100% del alquiler por un periodo de hasta cinco años, además de tener otros gastos del domicilio cubiertos. Según el Gobierno de Pedro Sánchez, el principal objetivo es proteger a las víctimas y a los hijos del presunto agresor.

Sin embargo, algunos juristas y organizaciones han puesto en duda la fiabilidad de esta medida del Ejecutivo socialista argumentando que puede darse el caso de que mujeres que no sean realmente víctimas accedan a esta ayuda. Y es que, según el documento y la legislación vigente consultada por Libertad Digital, se puede acreditar la condición de víctima de violencia de género mediante una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal o informes de servicios sociales o, sin necesidad de esperar a una sentencia firme o incluso sin denunciar al presunto agresor.

Informes gestionados por entidades privadas

En la práctica, estos informes son en muchas ocasiones gestionados por entidades privadas concertadas con la Administración. Es el caso de centros de acogida para víctimas de violencia de género administrados por fundaciones o asociaciones, así como de determinados centros de atención especializada externalizados por las comunidades autónomas. Estas entidades participan en la atención, seguimiento y elaboración de estos informes, que pueden ser claves en la obtección de ayudas como en este caso de vivienda pública.

En cualquiera de los casos, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género impulsado por el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, las mujeres beneficiadas en este ámbito tendrán prioridad y soluciones habitacionales "inmediatas" garantizadas. Y no solo en violencia de género, también se flexibilizarán los requisitos para atender a mujeres con discapacidad, inmigrantes o víctimas de trata.

Por otro lado, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de Isabel Rodríguez, también configura un sistema de ayudas y subvenciones públicas para dar prioridad en el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, entre los que se incluyen las víctimas de violencia de género.

De este modo, las mujeres beneficiadas tendrán pagados todos los gastos del alquiler, además de la posibilidad de incluir gastos asociados como los suministros, la comunidad o internet, y se contempla la opción de conceder estas ayudas por un periodo de hasta cinco años.

Todo ello en un momento en el feminismo radical y las denuncias falsas persisten en el ámbito de la violencia de género. En este sentido, cada vez son más las voces que ponen en duda la metodología y los informes de los servicios sociales o asociaciones de mujeres al considerar que pueden contribuir a politizar este tipo de violencia tan delicado, pudiendo influir directamente en el acceso a ayudas tan relevantes como en este caso de vivienda pública cubierta con todos los gastos.