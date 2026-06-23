El juez Pedraz cita al exchófer de Sánchez como testigo en el caso hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar como testigo a Cristian Corvillo en el marco de la investigación del caso hidrocarburos, una causa centrada en un presunto fraude contra la Hacienda Pública y un supuesto blanqueo de capitales vinculados al negocio de los carburantes.

Según ha adelantado Europa Press, el magistrado también ha llamado a declarar a Rubén Jonás Corvillo, hermano del primero, con el objetivo de esclarecer la relación de ambos con la operativa investigada y con las sociedades mercantiles relacionadas con la causa.

En una providencia consultada por la citada agencia, Pedraz delimita expresamente el alcance de estas comparecencias y subraya que los interrogatorios deberán centrarse únicamente en los hechos investigados dentro de este procedimiento, sin extenderse a otras causas como el caso Koldo.

En concreto, el juez precisa que el objeto principal de la investigación se circunscribe al presunto "fraude contra la Hacienda Pública y consiguiente blanqueo de capitales cometido por la sociedad Villalfuel".

La investigación se centra en Villalfuel

La sociedad Villalfuel se encuentra en el centro de la investigación judicial. La empresa está vinculada al empresario Claudio Rivas y a Víctor de Aldama, conseguidor condenado por el Tribunal Supremo en el caso mascarillas.

La citación de los hermanos Corvillo llega después de que su nombre haya aparecido en distintas diligencias practicadas en la causa. El Partido Popular sitúa a Cristian Corvillo como exchófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Uno de los episodios que ha despertado el interés de los investigadores se remonta al pasado mes de diciembre. Entonces, José Fernández Rosado, investigado en el procedimiento, aseguró que Corvillo le propuso actuar como testaferro de Espaeventos, una de las empresas bajo investigación.

Según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press, Fernández Rosado sostuvo que dicha propuesta incluía una compensación económica que finalmente no habría llegado a percibir.

Su comparecencia en el Senado

Cristian Corvillo ya compareció el pasado mes de marzo en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, impulsada por el PP.

Durante su intervención, rechazó responder a las preguntas formuladas y alegó que desconoce "la posición exacta" que le dan los investigadores dentro de la presunta trama de corrupción.