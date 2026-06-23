El PSOE guardaba en un sótano bajo llave una agenda de Cerdán con anotaciones de Tubos Reunidos

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron en la sede del PSOE en la calle Ferraz, dispositivos informáticos y documentación perteneciente al exsecretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, relacionados con la empresa rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Tubos Reunidos en un sótano bajo llave.

Los agentes de la UCO registraron la sede del Partido Socialista el pasado 27 de mayo tras la orden del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco que investiga la posible obstrucción a la justicia en los casos que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

"Durante la práctica de la citada diligencia, se comunicó por parte de la Asesoría Jurídica del Partido que unos dispositivos informáticos y documentación perteneciente a Santos se encontraban almacenados en una sala bajo llave del sótano 3º del edificio. Comprobada la existencia de varios dispositivos electrónicos y de documentación, siendo estos puestos a disposición de la Fuerza Actuante voluntariamente por el PSOE, se dirigió a V.I. un oficio solicitando autorización para recopilar la documentación y dispositivos referidos", señala un oficio de la UCO contenido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La UCO intervino una serie de evidencias "entre las que se incluye una agenda con tapas de color rojo y anagrama del PSOE, continente de varias anotaciones manuscritas". Dentro de la agenda aparecen varias anotaciones relacionadas con la empresa Tubos Reunidos, concretamente sobre "la autorización del aplazamiento del deber de amortización parcial anticipada de la deuda" de la compañía con la SEPI.

En uno de los informes de la UCO, al que también ha tenido acceso este diario se precisa que en julio de 2024 Tubos Reunidos vendió un inmueble en la localidad de Sestao con el que consiguió unos ingresos netos superiores a los 15 millones de euros. "Si bien, con motivo de los acuerdos que esta sociedad había alcanzado con la SEPI en el marco del 'rescate', no podía disponer de estos fondos libremente, sino que los mismos debían de ser depositados en distintas cuentas de amortizaciones, tanto del FASEE, como de los bancos acreedores de la entidad. Concretamente, una cantidad cercana a los 10 MM€ fue depositada para la amortización de la deuda FASEE", señala la UCO.

"A pesar de lo anterior, la pretensión de la mercantil Tubos Reunidos era disponer de estos fondos, obteniendo con ello liquidez, y debiendo para ello sortear los acuerdos previos existentes", añade.

En las anotaciones de la agenda encontrada en Ferraz se puede leer "Carlos—CEO" que se trataría de Carlos López de las Heras y "Jesús" Jesús Pérez-Rodríguez Urrutia, ambos pertenecientes a Tubos Reunidos.

"Tras una serie de referencias a los aranceles estadounidenses y al principal de la deuda (90 millones de euros), la anotación recoge la venta por valor de 15 millones y que 10 de ellos correspondían a la SEPI. Finalmente, esta anotación hace referencia a 'Julián Mateos → SEPI', quién parece corresponderse con Julián Mateos-Aparicio Prieto, director del FASEE y Promoción Empresarial de la SEPI. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la documentación aportada por la SEPI, el director del FASEE era el responsable de la instrucción y seguimiento de los expedientes de ayuda pública", recoge la UCO.

De esta manera, la UCO concluye que Santos Cerdán estaría al tanto de las pretensiones de Tubos Reunidos y que conocía el rol de las diferentes personas encargadas de la autorización por parte de la SEPI.

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